|
Эстония хранит тайну своего возмущения, но виновата всё равно Россия
23 сентября 2021, 17:40 • 170 • Политика
МИД Эстонии сообщил, что вручил послу России ноту из-за "нарушения воздушной границы". Однако информация об инциденте не раскрывается.
Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о вручении послу России Александру Петрову ноты, где изложены претензии в связи с якобы имевшим место "нарушением воздушного пространства". Эстония настаивает, что русские нарушили международное право.
Нота была вручена 23 сентября, говорится в сообщении. Однако никакие детали инцидента, так возмутившего эстонскую сторону, не приводятся. Точно так же, как и характер произошедшего неясен.
В МИД России пока не комментировали решение Эстонии.
Подпишитесь на нас
170
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 сентября 2021, 05:50
|
20 сентября 2021, 03:30
|
18 сентября 2021, 19:25
|
18 сентября 2021, 19:25
|
19 сентября 2021, 00:55
|
21 сентября 2021, 00:35
|
18 сентября 2021, 02:00