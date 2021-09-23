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Эстония хранит тайну своего возмущения, но виновата всё равно Россия

23 сентября 2021, 17:40  •  170 • Политика
МИД Эстонии сообщил, что вручил послу России ноту из-за "нарушения воздушной границы". Однако информация об инциденте не раскрывается.
Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о вручении послу России Александру Петрову ноты, где изложены претензии в связи с якобы имевшим место "нарушением воздушного пространства". Эстония настаивает, что русские нарушили международное право.
Нота была вручена 23 сентября, говорится в сообщении. Однако никакие детали инцидента, так возмутившего эстонскую сторону, не приводятся. Точно так же, как и характер произошедшего неясен.
В МИД России пока не комментировали решение Эстонии.

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