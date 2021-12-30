Эстония хочет вооружить Украину против России, но мешает один нюанс

Минобороны Эстонии сообщило о планах поставить на Украину ракеты Javelin и гаубицы. Решение об этом, по сути, уже принято, однако требуется разрешение от США, Германии и Финляндии.

Эстония собирается вооружить Украину американскими противотанковыми ракетами Javelin и гаубицами калибра 122 мм. О соответствующих планах объявил начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет.

Он сообщил, что на уровне Министерства обороны в Эстонии уже приняли решение поддержать Украину вооружением и боеприпасами на фоне обострения отношений с Россией. Осталось лишь решить ряд технических проблем.

Рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним,

- заявил Пеэтер Куймет в четверг, 30 декабря.

Военный чиновник уточнил, что по условиям подписанных контрактов Эстония может передать эти вооружения только с согласия оригинального продавца. В случае с ракетами Javelin это США, а в случае с гаубицами - Германия и Финляндия.