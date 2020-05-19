Эстония избавляется от трудовых мигрантов

Все они должны покинуть страну с 31 июля до 31 августа

В Эстонии 17 мая завершено действие режим чрезвычайного положения, который был введён 17 марта в связи с пандемией коронавируса. В стране уже началось постепенное ослабление карантинных мер, однако не все они будут отменены полностью. Так, например, введённый запрет на приезд трудовых мигрантов не будет отменён, наоборот, все иностранные рабочие, которые из-за карантина не смогли покинуть Эстонию, должны будут это сделать в ближайшее время. У них есть ещё два месяца, чтобы законно поработать по ранее заключённым контрактам, однако с 31 июля до 31 августа все иностранные рабочие должны покинуть страну.

В Министерстве внутренних дел объясняют такое требование безопасностью и желанием предотвратить вторую волну эпидемии коронавируса.

«Коронавирус в мире никуда не пропал и в нынешней ситуации осторожность крайне необходима. Для того, чтобы снизить опасность возникновения новой волны вируса, мы посчитали разумным сохранить ограничения на передвижение иностранной рабочей силы. Смягчение или наоборот, ужесточение этих ограничений зависит от текущей ситуации и оценки учёных положения с распространением вируса»,

– цитирует министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме таллиннская газета «столица».

Такое объяснение не выдерживает критики – ведь эти рабочие с начала карантина никуда не выезжали и оставались в стране, и если работали до 31 июля, то почему не могут работать и дальше?

Судя по всему, дело не столько в коронавирусе, сколько в надвигающемся экономическом кризисе – Эстония пытается заранее предпринять меры по ограничению роста безработицы.

«У нас в Эстонии большое количество безработных и в ближайшее время их число, скорее всего, вырастет ещё больше. Обязанность государства в нынешнее сложное время быть опорой жителям Эстонии, создать им возможности занять свободные рабочие места»,

– отметил глава МВД Март Хельме.

Как оказалось, проблема в том, что в Эстонии нет необходимого количества квалифицированных специалистов, и даже водителей-дальнобойщиков.

В эстонской компании Frigohans OÜ, которая занимается грузовыми перевозками, говорят, что им придётся закрыться, если не будет белорусских и украинских водителей. Компания уже отправила письмо в Министерство экономики Эстонии с просьбой позволить их водителям продолжить работу.

«Если работники не смогут вернуться, наша компания не сможет обеспечить транспортировку продуктов питания и медикаментов в пределах Европейского Союза. Кроме того, некоторые грузовики останутся простаивать, поскольку мы не можем найти опытных водителей в Эстонии. Это в свою очередь снизит уплачиваемые государству налоги на рабочую силу»,

– рассказала журналистам представительница предприятия Ингрид Лахт.