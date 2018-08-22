Эстония и Латвия вместе потребуют у России компенсацию за «советскую оккупацию»

Министры Эстонии и Латвии выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что «изучают возможности» взыскания с России компенсации ущерба за годы «советской оккупации».

Эстония и Латвия вместе планируют добиться от России денежной компенсации за так называемую «советскую оккупацию» Прибалтики в XX веке. Об этом говорится в заявлении, распространенном в этот вторник Министерством юстиции Эстонии.

Отметим, что под документом стоят подписи министров юстиции обеих стран. В настоящее время обе страны изучают меры, которые могут быть предприняты в данном направлении на международном уровне.

«...министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза», - говорится в послании эстонского Минюста.

Отметим, что 21 августа правительства Эстонии и Латвии также провели совместное заседание в здании Национальной библиотеки в Риге.

Посвящено оно было столетней годовщине существования обеих республик. В подписанном по итогам заседания коммюнике декларировалась преданность обеих стран сотрудничеству в деле осмысления и увековечивания их совместного исторического наследия.

Ранее Польша заявила, что намерена продолжать обсуждать с Германией вопрос о репарациях за ущерб, причиненный республике в ходе Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава МИД Польши Яцек Чапутович во время совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Маасом.

По словам польского дипломата, у Варшавы «есть ощущение несправедливости».

Чапутович добавил, что это ощущение вызвано сравнением потерь, понесенных Польшей в ходе Второй мировой войны, и того, что она получила от Германии в качестве репараций, с другими странами.