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Эстония дозрела: От Таллина потребовали отказаться от "политических "довесков"
10 апреля 2021, 03:35 • 107 • Политика
Эстония дозрела до возвращения к теме ратификации пограничного договора 2014 года. Министры иностранных дел Сергей Лавров и Эва-Мария Лийметс пообщались по телефону. От Таллина потребовали отказаться от "политических "довесков".
Лийметс связалась с коллегой из России, чтобы поговорить о двусторонних отношениях стран, а именно о ратификации пограничного договора, который подписан в 2014 году.
"Нынешнее правительство Эстонии объявило, что оно готово продолжить работу в этом направлении", - добавили в пресс-службе эстонского МИД.
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что позиция Москвы остаётся неизменной. Чтобы договор был ратифицирован, Таллин должен выполнить все договорённости, о которых шла речь в момент подписания документа.
"Речь идёт о недвусмысленном отказе официального Таллина от территориальных претензий к России и каких-либо политических "довесков", - сказано на сайте дипведомства России.
Сергей Лавров сообщил собеседнице, что ждёт от Эстонии двусторонних отношений без конфронтации. На это Эва-Мария Лийметс ответила, что подписанный договор "придаёт уверенности" как Эстонии, так и её союзникам.
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