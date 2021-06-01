Эстония допустит русских военных во время манёвров с НАТО

Россия направит в Эстонию военных инспекторов для проверки военных частей. В Эстонии проходят учения НАТО "Весенний шторм".

Россия проинспектирует район в Эстонии в рамках Венского документа 2011 года.

Россия проведёт проверку территории Эстонии в рамках Венского документа на фоне военных учений "Весенний шторм" НАТО.

Инспекция районов Эстонии пройдёт с 31 мая по 3 июня, представители России намерены определить масштабы "осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности". Площадь инспекции охватит район около 10 тыс. кв. м, заявил во вторник глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности России Сергей Рыжков.



Инспекторы из России отсмотрят полигоны и районы учений, а также ознакомятся с документами о военных частях Эстонии и деятельности подразделений.

В учениях НАТО в Эстонии участвуют до 7 тысяч военных из нескольких стран, сообщает РИА Новости.