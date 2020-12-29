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«Эстония 200»: русские должны отказаться от Дня Победы

29 декабря 2020, 01:30  •  89 • В мире
Эстонский политик разрешила отмечать 9 Мая на кухнях
Председатель внепарламентской партии «Эстония 200» (Eesti 200) Кристина Каллас рассказала журналистам прибалтийского новостного портала Delfi.ee о проблеме «русского вопроса» в Эстонии и о том, как, по её мнению, эту проблему можно решить.
По её словам, эстонцы в настоящее время уже готовы привлекать русских, проживающих на территории Эстонии, к участию в общественной жизни, однако не готовы к тому, чтобы русские принимали участие в политической жизни страны. О том, чтобы доверять русским принятие каких-либо политических решений, не может быть и речи. Об этом свидетельствуют данные последних интеграционных исследований. Каллас считает, что такое отношение эстонцев к русским связано «со страхом государственной безопасности».
В ходе последнего подобного исследования задавался вопрос «как вы относитесь к тому, что следующим премьер-министром Эстонии может стать эстонский русский», на этот вопрос более 50% опрошенных ответили «категорически нет». Эстонцы постоянно подозревают, что русские могут использовать их в своих интересах, поэтому они и чувствуют страх, пояснила политик.
Но выход есть, уверена Кристина Каллас, по её мнению, русскоязычной общине в Эстонии необходимо как можно дальше уйти от России, а для этого в первую очередь – отказаться от празднования Дня Победы 9 мая.
«Празднование 9 мая – это первое что необходимо поменять. Потому что это то, что в сознании эстонцев автоматически связывает вас с Россией. Я не считаю, что праздник этот необходимо запретить. Просто нужно его сделать личным, семейным праздником, на котором будут чтить память погибших родственников. Мы считаем День Победы российским политическим праздником, и если русские отмечают здесь этот праздник, то для эстонцев они сразу становятся «пятой колонной». Но если русские будут отмечать этот день в кругу своей семьи, то видеть этого никто не будет»,
– объясняет она, как решить «проблему».
Кстати, ранее политическая партия, которую возглавляет Калласс, выступала за ликвидацию в Эстонии русских школ и всего русскоязычного образования.
Предсказуемо предложение политика не понравилось русскоязычным эстонцам.
«Про Кристину Каллас и 9 Мая. Увидеть в этом празднике угрозу национальной безопасности может лишь человек с изломанной психикой. Русские в этот день отмечают победу в самой страшной войне в истории человечества и поминают героев, которые спасли наш народ от физического уничтожения. В наших сердцах жива память о каждом из миллионов погибших, и эта трагедия, так же, как и радость Победы, слишком велики для того, чтобы прятать их на своей кухне, по совету некоей интегрированной дамы превращая 9 Мая в «тихий семейный праздник»,
– прокомментировал предложение эстонского политика редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин.
А эстонский журналист Родион Денисов уверен – вся проблема не в праздновании Дня Победы русскими, а в том, что «эстонцы не хотели бы вообще видеть нас на этой земле», даже «тех, кто свободно владеет эстонским языком и чьи предки жили тут до 1940 года». Они хотят полностью ассимилировать русских.
«Проблема только в том, что рядом с огромной метрополией ассимиляция маловероятна. Но этого понимать упрямо не хотят. На мой взгляд, единственный способ сохранить спокойствие и баланс в обществе – это дать обеим языковым общинам и дальше спокойно развиваться параллельно. Со своими традициями, языком, школами и т.д. В бытовом плане это совершенно не мешает совместно решать проблемы»,
– предлагает Денисов.
А депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом предупреждает: даже если русские будут говорить по-эстонски, это не значит, что они автоматически станут лояльными эстонскому государству и нелояльными России.
Остаётся только добавить, что Кристина Каллас занимается в Эстонии проблемами национальных меньшинств и защитой их прав.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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