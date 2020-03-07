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Эстония – давно не мирная страна. И этому есть доказательства

07 марта 2020, 03:35  •  45 • Аналитика
CC BY 2.0 / NATO / Exercise SIIL
Министр обороны Эстонии Юри Луйк побывал в США, куда время от времени отправляются все значимые прибалтийские политики, чтобы припасть к руке суверена и произнести слова, которых от них ждут в Вашингтоне, а именно – нет бога кроме Америки, и все ее враги – наши враги! Ко всему прочему, в этот раз господином министром было сказано, что присутствие американских военнослужащих в Эстонии это радость! Радость, переходящая в ощущение счастья, а поэтому солдат нужно присылать в страну все больше и больше. А еще хочется видеть и слышать в небе военные самолеты с белыми звездами на крыльях. И пусть они там резвятся весело и беззаботно, как птицы... И все это необходимо еще и потому, что за восточной границей угрожающе порыкивают моторы российских танков, якобы готовых к атаке на маленький милый и мирный народ.
Однако если отбросить все эти хохмочки и внимательно присмотреться к ситуации, то окажется, что господин Луйк весьма серьезно привирает, особенно в том, что касается военной угрозы с российской стороны. Далее никаких эмоций, а только факты. Иностранные вооруженные силы на территории Эстонии присутствуют весомо, их представители маршируют вместе с эстонскими военнослужащими на различных военных парадах. Самый значимый сегмент военного кулака, сосредоточенного у границ с Россией и ориентированного на противостояние с ней, составляют подразделения армии США. Сколько американских военнослужащих находится в республике, даже трудно предположить. Ведь кроме зримой части этого милитаристского айсберга есть и те, кого называют бойцами невидимого фронта. И их множество.
О присутствии американского спецназа в стране как-то "проболтался" генерал Филипп Бредлав. Он заявил, что в Латвии и Эстонии находятся подразделения специального назначения НАТО, предназначенные для участия в "гибридной войне". И как вишенка на торте – интересное уточнение, что их отправка была мотивирована тем, что в этих прибалтийских государствах весьма велик процент русскоязычного населения.
Еще один штрих для полноты картины – "Соглашение об инвестициях", по которому вооруженные силы США смогут использовать по своему усмотрению любые объекты эстонских сил обороны. И не только использовать, но и строить, а также улучшать для проживания персонала, обучения, обслуживания техники, формирования и развертывания подразделений и других мероприятий. Вот это и есть те самые инвестиции. Так же на территории якобы мирной маленькой и милой страны действуют центры киберразведки, чьи "уши" развернуты в сторону России, а данные, добываемые таким путем, отправляются в Брюссель и Вашингтон. Чтобы эти "уши" могли работать в исключительно комфортной обстановке, в Эстонии, официально ратующей за создание "зеленой" электроэнергетики, практически запрещено строительство ветрогенераторов, потому что они мешают электронной разведке.
И все это всего лишь часть тех военных усилий, которые предпринимаются на территории "мирной" прибалтийской республики. На самом же деле ни к ней, ни к Латвии, ни к Литве понятие "мирные" более не применимо. Предоставляя свои территории вооруженным подразделениям НАТО и США, ориентированным на конфликтное противостояние с Россией, они сами стали частью этой агрессивной силы, которая шаг за шагом подталкивает мир к войне. Поэтому у России есть полное право рассматривать их как страны не только недружелюбные, но и опасные для ее существования. А значит и предпринимать шаги, чтобы свести эту опасность к минимуму всеми возможными как дипломатическими, так и военными средствами.
Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония
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