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Есть жертвы и раненые: Мощные взрывы сотрясли аэропорт Йемена

31 декабря 2020, 03:00  •  50 • В мире
В момент прибытия нового правительства в аэропорту Адена в Йемене прогремели три мощных взрыва. СМИ сообщают об убитых и раненых.
Три мощных взрыва прогремели в аэропорту Адена в Йемене в момент прибытия нового правительства, есть убитые и раненые, пишут местные СМИ.
По предварительным данным, чиновники не пострадали. Кроме того, в Сети появилась информация о начавшейся в аэропорту стрельбе.
#BREAKING: Three huge explosions rock #Aden International Airport in #Yemen; casualties reported. pic.twitter.com/INabSl1NLr
— Somaliguardian (@SomaliGuardian) December 30, 2020

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