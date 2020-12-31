Есть жертвы и раненые: Мощные взрывы сотрясли аэропорт Йемена

Три мощных взрыва прогремели в аэропорту Адена в Йемене в момент прибытия нового правительства, есть убитые и раненые, пишут местные СМИ.

По предварительным данным, чиновники не пострадали. Кроме того, в Сети появилась информация о начавшейся в аэропорту стрельбе.