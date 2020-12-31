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Есть жертвы и раненые: Мощные взрывы сотрясли аэропорт Йемена
31 декабря 2020, 03:00 • 50 • В мире
В момент прибытия нового правительства в аэропорту Адена в Йемене прогремели три мощных взрыва. СМИ сообщают об убитых и раненых.
Три мощных взрыва прогремели в аэропорту Адена в Йемене в момент прибытия нового правительства, есть убитые и раненые, пишут местные СМИ.
По предварительным данным, чиновники не пострадали. Кроме того, в Сети появилась информация о начавшейся в аэропорту стрельбе.
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