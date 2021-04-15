«Есть все возможности для защиты себя и близких»: Собянин призвал жителей Москвы не откладывать вакцинацию от COVID-19

Более 1 миллиона жителей Москвы сделали прививку от коронавируса первым компонентом. Из них 820 тыс. полностью прошли процедуру вакцинации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что почти 45% вакцинированных — это лица старше 60 лет. Градоначальник также призвал не откладывать вакцинацию в преддверии лета. За последние сутки в Москве выявили 2455 новых случаев COVID-19, в общем по России суточный прирост заболевших коронавирусом составил 8944, были выписаны 10 225 пациентов, умерли 398 человек.

Число москвичей, получивших хотя бы один компонент прививки от коронавирусной инфекции, превысило 1 млн человек. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. При этом полностью процесс вакцинации прошли более 820 тыс. жителей города.

«Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего», — сказал Собянин.

По его словам, сомнений в эффективности российских вакцин от COVID-19 быть не должно, они доказали свою надёжность и безопасность.

«Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших — считанные единицы», — добавил градоначальник.

AFP

© NATALIA KOLESNIKOVA

Собянин подчеркнул, что Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В городе работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках и в нескольких крупных торговых центрах. Кроме того, начата надомная вакцинация маломобильных граждан.

«Впереди — лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию. Все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть», — констатировал мэр Москвы.

14 апреля президент России Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета Российского географического общества сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса.

«Хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как войти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что всё будет хорошо. Даже не то что надеюсь — уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру», — сказал он.

Напомним, глава государства сделал прививку одной из трёх отечественных вакцин, прошедших регистрацию. В России одобрение на применение получили «Спутник V», разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

Вместе с тем губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что чувствует себя хорошо после того, как привился вакциной «ЭпиВакКорона». В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что планирует сделать прививку от коронавируса в мае.

Кроме того, президент Аргентины Альберто Фернандес выразил уверенность, что перенёс заболевание коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, поскольку ранее привился российской вакциной «Спутник V». Вдобавок, власти Словении освободили от необходимости отбывать 10-дневный карантин после въезда в республику тех, кто прошёл вакцинацию препаратом, разработанным НИЦЭМ имени Гамалеи.

Вместе с тем Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с компаниями GL Rapha и ISU Abxis о технологическом трансфере и производстве «Спутника V» в Южной Корее.

«Соглашение между РФПИ, GL Rapha и ISU Abxis является первым трёхсторонним соглашением для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в консорциум. Как ожидается, производство препарата на предприятии ISU Abxis в городе Йонъин начнется в конце апреля», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, «Спутник V» зарегистрирован в 60 странах мира, общая численность населения которых достигает 3 млрд человек (около 40% населения Земли).

РИА Новости

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Статистика COVID-19

В России за минувшие 24 часа выявили 8944 новых случая коронавируса. Были выписаны 10 225 пациентов, 398 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 675 153. Выздоровели 4 301 448 человек, скончались 104 398.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2455), Санкт-Петербурге (719) и Московской области (565).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 124,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 507,9 тыс. человек.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 138,3 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число заболевших приходится на США (более 31,4 млн), Индию (14 млн), Бразилию (13,7 млн). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, во всём мире умерли свыше 2,97 млн человек, в том числе 564 тыс. — в США, 362 тыс. — в Бразилии и 211 тыс. — в Мексике.