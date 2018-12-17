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Есть все, кроме Путина: На рождественской ярмарке в Каталонии началась традиционная распродажа "голозадых" политиков
17 декабря 2018, 22:39 • 166 • В мире
На рождественской ярмарке в Каталонии изготавливают и выставляют на продажу фигурки мировых лидеров в довольно фривольной форме — с опущенными штатами. Интересно, что в этом году Путина на прилавке не обнаружилось.
На рождественской ярмарке в Каталонии традиционно на прилавках появляются фигурки "голозадых" человечков. Называются они "каганеры", и на Рождество их даже ставят на обеденные столы. Для официальных мероприятий предусмотрены особые фигурки, изображающие известных людей, в том числе мировых лидеров.
На ярмарке весь процесс изготовления фигурок можно увидеть своими руками, а известных политиков со спущенными штанами - среди них и Ангела Меркель, и Тереза Мэй - дают даже потрогать руками, повертеть, а не только купить. Интересно, что среди известных персон обнаружился Трамп, а вот российского президента Владимира Путина не было.
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