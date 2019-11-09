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«Есть возможность договориться»: как проходит разведение сил в Петровском
09 ноября 2019, 17:54 • 132 • Украина
В районе населённого пункта Петровское в Донбассе началось разведение сил. Старт этого процесса подтвердили и Украина, и ДНР, а также представители ОБСЕ. По графику на разведение сил даётся трое суток, однако представители Донецкой народной республики заявили о готовности уложиться в одни сутки. Как полагают эксперты, новое развитие ситуации в Донбассе вселяет надежду, но Украине предстоит перебороть сформированное за годы конфликта общественное мнение, которое затрудняет примирение с Донбассом.
© Alexander Rekun/Global Look Press
Постпред России в контактной группе Борис Грызлов подтвердил, что в районе населённого пункта Петровское в Донбассе началось разведение сил. Он отметил, что Россия приветствует этот процесс.
По его словам, киевская и донецкая стороны «приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского». Грызлов выразил надежду, что попыток сорвать процесс не будет.
Ранее начало разведения сил подтвердил Киев. Как заявил агентству УНН начальник пресс-центра штаба операции объединенных сил Андрей Агеев, процесс вступил в практическую фазу, зеркальный сигнал о его начале подтвердили в ОБСЕ.
По словам Агеева, по графику на отвод даётся трое суток. В свою очередь, представители ДНР пообещали осуществить процедуру быстрее.
«Подразделения с нашей стороны незначительные, мы можем уложиться в одни сутки. С украинской стороны запросили все трое суток на проведение данных мероприятий», — цитирует РИА Новости руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова.
Позднее в СЦКК заявили, что ДНР полностью завершила вывод подразделений и вооружений у Петровского.
Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ поприветствовали начало разведения сил и выразили готовность наблюдать за ситуацией в районе, в том числе при помощи специальной техники.
«Мы готовы наблюдать за разведением в течение всех дней при помощи наших патрулей, камер и беспилотных летательных средств», — цитирует РИА Новости представителя донецкого офиса СММ ОБСЕ.
Генерал Вооружённых сил Украины Богдан Бондарь заявил журналистам, что о результативности процесса отведения сил можно будет судить через три дня — в 12:00 12 ноября.
«После разведения сил и средств в трёх пунктах есть возможность договориться, двигаться дальше по пути урегулирования в Донбассе», — приводит слова Бондаря ТАСС.
Говоря об успешном старте разведения сил в Петровском, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов сказал, что действия Киева внушают определённый оптимизм, несмотря на прежние неудачные попытки выполнения пунктов Минских соглашений.
Он выразил мнение, что раньше конфликт на востоке Украины был нужен Западу для дестабилизации ситуации в России, однако к настоящему времени ситуация изменилась.
«Сейчас это уже как чемодан без ручки для Запада, и особенно для Европы. Поэтому, я думаю, они будут прикладывать усилия, чтобы президент Зеленский и его команда исполнили те договорённости, которые были с таким трудом достигнуты», — сказал депутат.
Формула Штайнмайера
Разведение сил в районе населённых пунктов Золотое и Петровское — результат согласования формулы Штайнмайера контактной группой в Минске 1 октября. Речь идёт о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведения там выборов.
Изначально планировалось, что разведение сил в обоих населённых пунктах произойдет 7 октября, но впоследствии дату старта неоднократно переносили из-за активности националистов на границе с самопровозглашёнными республиками Донбасса и взаимных обвинений обеих сторон в обстрелах.
В районе Золотого разведение сил удалось произвести лишь 29 октября. Вскоре после этого Зеленский анонсировал, что разведение в Петровском произойдёт 4 ноября, однако процесс сорвался. Самопровозглашённые республики Донбасса возложили вину в произошедшем на Киев.
В представительстве Донецкой народной республики в СЦКК заявили, что в 13:00 мск представители ДНР выпустили белую сигнальную ракету, указывающую на готовность к разведению сил. Однако со стороны Киева в тот день аналогичных действий не последовало.
В свою очередь, в штабе операции объединённых сил объяснили свою позицию тем, что разведение не может состояться из-за нарушения семидневного режима тишины. Украинская сторона назвала попытку инициировать разведение сил представителями ДНР «провокацией».
Комментируя сложности разведения сил в Донбассе, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта обратил внимание на то обстоятельство, что президенту Зеленскому непросто реализовать обещания по окончанию войны из-за последствий работы предыдущего руководства Украины.
По его словам, Порошенко заложил на пути этого процесса множество препятствий и замораживание конфликта с прекращением огня в ближайшие месяцы уже будет огромным достижением.
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