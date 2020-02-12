Есть вариант получше: Политолог предложил Украине и США "сделку века"

Политолог Виталий Третьяков предложил украинцам вместо земли продать американцам свои души.

Напомним, в украинских СМИ процитировали предложение местного эксперта Зиновия Свереды продать США часть украинских земель на границе с Россией. Речь идёт о востоке страны. Свою инициативу Свереда объяснил тем, что американские военные приходят туда, где есть частная собственность Соединённых Штатов.

"Землю - что... Душу продайте, если ещё цела", - написал Третьяков в Twitter.

Подписчики недоумевают, как можно продать то, чего нет?

"Душу они продали в 2014 году!" - пишет @Sergei_nadym

"Как можно продать то, чем не распоряжаешься? Сатана давно уже владеет их душами", - считает @IoninAlexander

"Виталий Товиевич, её у них уже давно нет. И цена ей майдан да печенька", - добавляет @Verdandy62.

Фото: Скриншот Twitter/@v_tretyakov

Ранее в Сети также сделали украинскому "продавцу" встречное предложение: не продать, а подарить земли. И не клочок, а километров 300. Другие пользователи иронично заметили: "Чтобы защитить границу, нужно продать, к чертям, землю американцам... Ну действительно, не воевать же с этим Кремлём".