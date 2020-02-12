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Есть вариант получше: Политолог предложил Украине и США "сделку века"

12 февраля 2020, 20:09  •  134 • Политика
В Сети обсудили предложение политолога Виталия Третьякова "сделки века" между Украиной и США. Он предложил вариант получше, чем продажа земли, - бандеровцы могут продать… душу.
Политолог Виталий Третьяков предложил украинцам вместо земли продать американцам свои души.
Напомним, в украинских СМИ процитировали предложение местного эксперта Зиновия Свереды продать США часть украинских земель на границе с Россией. Речь идёт о востоке страны. Свою инициативу Свереда объяснил тем, что американские военные приходят туда, где есть частная собственность Соединённых Штатов.
"Землю - что... Душу продайте, если ещё цела", - написал Третьяков в Twitter.
Подписчики недоумевают, как можно продать то, чего нет?
"Душу они продали в 2014 году!" - пишет @Sergei_nadym
"Как можно продать то, чем не распоряжаешься? Сатана давно уже владеет их душами", - считает @IoninAlexander
"Виталий Товиевич, её у них уже давно нет. И цена ей майдан да печенька", - добавляет @Verdandy62.
Фото: Скриншот Twitter/@v_tretyakov
Ранее в Сети также сделали украинскому "продавцу" встречное предложение: не продать, а подарить земли. И не клочок, а километров 300. Другие пользователи иронично заметили: "Чтобы защитить границу, нужно продать, к чертям, землю американцам... Ну действительно, не воевать же с этим Кремлём".

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