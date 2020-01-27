Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Швейцарец, сбежавший из сытой Европы в бедную Абхазию: Тут свобода, чачу можно г...
Путин поручил продлить материнский капитал и сделать бесплатным интернет
Предвоенная «демократическая и мирная» Европа. Западные страны
"Miss me yet?": Злобин показал американскую шутку "на одной из гл...
Главная / В России

«Есть уже подготовленные поправки»: в рабочей группе рассказали о предложениях по изменениям в Конституции

27 января 2020, 20:24  •  2 • В России
Более 100 предложений о поправках поступило в рабочую группу по внесению изменений в основной закон. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. Кроме того, по его словам, в парламент поступило 17 предложений, уже оформленных в виде поправок. Они касаются в том числе социальных гарантий, статуса Госсовета и изменения порядка избрания нижней палаты парламента. Ранее Госдума приняла законопроект о поправке к Конституции в первом чтении.
 
РИА Новости
 

В рабочую группу по внесению изменений в Конституцию России поступило более 100 предложений, ещё около 20 — в Государственную думу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, являющийся членом рабочей группы.

По словам парламентария, в настоящее время рассматриваются те предложения, которые уже сейчас в группе оценивают положительно, например инициативы деятелей культуры.

«Есть поправки, которые вызывают дискуссию, тем не менее мы переходим от количества к качеству. И уже у нас поступило в рабочую группу более 100 предложений о поправках и около 20 поступило в Государственную думу», — приводит слова Крашенинникова РИА Новости.

Он уточнил, что в рабочую группу поступило 17 предложений, оформленных как поправки.

«У нас есть действительно много предложений в виде просто предложений, а есть предложения от субъектов права законодательной инициативы как оформленные уже поправки... У нас на 10:00 сегодня поступили 17 поправок — уже поправок, не предложений», — пояснил депутат.

По словам Крашенинникова, две из поступивших поправок имеют отношение к преамбуле к Конституции, другие предложения касаются первой и второй главы основного документа, а также социальных гарантий.

  • Заседание рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ в Общественной палате РФ
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Кроме того, поступили предложения по поводу статуса Совета безопасности, уточнения статуса Госсовета, а также изменения порядка избрания Государственной Думы.

«Конечно, вызывает интерес формирование органов власти, организация их деятельности. Это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны», — пояснил Крашенинников.

Напомним, что в четверг, 23 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции.

Как пояснил Крашенинников в интервью «Российской газете», проект состоит из двух блоков. В первом, сущностном блоке содержатся сами предложения об изменениях в Конституции. Второй блок определяет процедуру голосования, порядок подведения итогов и то, какие статьи будут введены в действие сразу, а какие — позднее.

По словам депутата, второй блок вступит в силу только после подписания президентом. Будут ли введены сами поправки, определится по итогам всероссийского голосования.

Предложения по поправкам

Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции 20 января. За несколько дней до этого глава государства выступил с посланием Федеральному собранию, где рассказал о своих предложениях.

По словам президента, такие меры, в частности, направлены на усиление роли парламента, закрепление статуса Госсовета, повышение социальных гарантий.

В проект документа о поправке к основному закону страны вошли положения о требованиях к должностным лицам, полномочия которых связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства. Документ запретил таким лицам работать при наличии у них гражданства иностранного государства либо вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.

Кроме того, в проект поправки вошло положение о запрете для президента России занимать эту должность более двух сроков, а также о порядке назначения премьер-министра и других членов правительства президентом после утверждения их кандидатур Госдумой.

Как пояснил Владимир Путин, благодаря поправкам о назначении премьера и министров Госдумой возникает ситуация, в которой на парламент ложится большая ответственность.

«Парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителя председателя правительства и федеральных министров. Президент и в этом случае не имеет права их отклонить. Ответственность, безусловно, совершенно другого уровня возникает и у парламента, и у правительства в отношениях и в работе друг с другом», — пояснил президент в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, состоявшейся 16 января.

По части социальных обязательств в проект вошли пункты о фиксации минимального размера оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, а также положение об обязательной индексации пенсий и других социальных выплат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



2
Источник
Похожие новости
27 января 2020, 10:39
«Мне приятно, что я дома»: получившая паспорт РФ Клавдия Мальцева рассказала о своей жизни в статусе гражданки России
27 января 2020, 15:39
Главу Чувашии Михаила Игнатьева за «шутку» над пожарным пока только предлагают исключить из правящей партии России
27 января 2020, 20:24
До декабря 2026 года: Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу
27 января 2020, 15:39
Швейцарец, сбежавший из сытой Европы в бедную Абхазию: Тут свобода, чачу можно гнать!
27 января 2020, 18:54
Путину рассказали про конструктивных силовиков
27 января 2020, 18:54
Перенос органов госвласти из Москвы в регионы и приоритет российских законов перед международными: Какие поправки в Конституцию обсудила рабочая группа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2020, 01:39
"Осколок Чехословакии грозит нам распадом?": Эксперт "предсказал" России "реальное будущее"
22 января 2020, 20:24
"У Польши серьёзный союзник": Ещё одна страна обвинила Россию в "искажении" истории Второй мировой войны
27 января 2020, 01:09
Минируют берег Азовского моря, хотят ввести морскую блокаду: Украина готовится к стычке с Россией
21 января 2020, 11:39
И Зеленский наш? Президент проговорился: Украины нет
24 января 2020, 01:39
"Удар под дых всей той русофобской клоаке": Польша, Литва и Украина "слились" с форума памяти жертв холокоста
24 января 2020, 11:24
"Неизвестно, чем это кончится": "Токсичному" Зеленскому пора задуматься. Михеев назвал три причины
21 января 2020, 08:09
«Идеологический удар для Киева»: пять лет назад ополченцы освободили от ВСУ аэропорт Донецк
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.