«Есть угроза руксита»: в Совете Европы опасаются возможного выхода России из организации

Европе угрожает новый кризис из-за возможного выхода России из Совета Европы и его структур, заявил генсек СЕ Турбьёрн Ягланд. По его мнению, этот процесс (наряду с брекситом) может сильно изменить Европу. В октябре Ягланд сообщил, что право РФ на представительство в уставных органах Совета Европы может быть приостановлено из-за неуплаты членских взносов. Москва отказывается перечислять деньги, пока не будут восстановлены её права и полномочия внутри организации. Эксперты отмечают, что европейские страны заинтересованы в участии России в Совете Европы, однако антироссийская политика, которая активно проводится последние четыре года, мешает конструктивному сотрудничеству ЕС и РФ.

Европа может столкнуться с новой проблемой — возможным выходом России из Совета Европы. Такие опасения выразил генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни. Он сравнил эту перспективу с выходом Великобритании из состава Европейского Союза.

«Европе угрожает новый раскол. Существует реальная угроза, что Европа столкнётся не только с брекситом, но и с рукситом», — заявил Ягланд в Хельсинки.

По его словам, выход России из СЕ означал бы исключение порядка 140 млн граждан из работы Совета Европы по правам человека. Таким образом, россияне больше не смогут обращаться за справедливостью в Европейский суд по правам человека.

«Когда одна страна покидает Совет Европы, а другая выходит из Евросоюза... это будет уже другая Европа. Это не принесёт пользы», — отметил Ягланд.

В свою очередь, Тимо Сойни заявил, что выход России из Совета Европы приведёт к «пагубным последствиям» как для Москвы, так и для Страсбурга.

Министр иностранных дел Финляндии, которая с 21 ноября 2018 года будет председательствовать в Совете Европы, отметил, что Хельсинки сделают всё для того, чтобы Россия отказалась от планов покинуть организацию и стала бы выплачивать членские взносы. Сойни полагает, что возникший кризис нужно урегулировать до лета 2019 года.

«Ситуация сложная. В реальности никто не хочет, чтобы Россия покинула совет... Но если вы являетесь членом организации, надо платить взносы. Это касается всех», — сказал Сойни.

Напомним, что Россия была одним из крупнейших доноров Совета Европы, выделяя на финансирование организации более €33 млн в год, однако в июне 2017 года Москва заблокировала порядка €11 млн, предназначенных для финансирования Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Не был выплачен и очередной взнос в начале 2018 года.

В апреле 2014-го Россию лишили ряда основных полномочий в ПАСЕ из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом, ассамблея приняла также ряд резолюций с критикой в адрес Москвы. В 2016 году российская делегация отказалась от работы на таких условиях до восстановления паритета в правах с другими делегациями. При этом в октябре Ягланд заявил, что из-за систематической неуплаты членских взносов могут быть приостановлены права РФ на представительство в уставных органах Совета Европы.

Российская сторона выступает за возвращение в русло конструктивного диалога в Совете Европы, однако готова сама покинуть организацию, если оппоненты в СЕ будут настаивать на её исключении. При этом 31 октября глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудил сложившуюся кризисную ситуацию с Турбьёрном Ягландом.

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд

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© Christian Hartmann

На равных началах

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Россия заинтересована в продолжении конструктивного сотрудничества в Совете Европы, однако приходится констатировать наличие глубокого институционального кризиса в СЕ, вызванного дискриминационными решениями ПАСЕ в отношении российской делегации.

«Вместе с представителями конструктивно настроенных стран-членов предпринимаем целенаправленные усилия на площадке комитета министров Совета Европы в целях урегулирования сложившейся ситуации», — заявила Захарова в ходе брифинга 8 ноября.

Дипломат выразила надежду, что европейские партнёры разделяют позицию Москвы о равенстве всех государств-участников в уставных органах Совета Европы.

«Исходим из того, что участие России в Совете Европы столь же важно для европейских стран, как и для нашей страны», — подчеркнула Захарова.

23 октября российская Межведомственная комиссия по делам Совета Европы согласовала дальнейшие шаги Москвы по урегулированию кризиса. За основу был принят принцип всестороннего соблюдения требований устава СЕ всеми его членами.

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, большая часть парламентского сообщества осознаёт «тупиковость пути агрессивного меньшинства», которое фактически держит ПАСЕ в заложниках своих политических игр.

«Наша позиция остаётся последовательной и чёткой — добиваться исключения из правил процедуры самой возможности лишать любую делегацию правомочий по содержательным мотивам», — подчеркнул Косачёв.

В конце октября сенатор также сообщил, что российская делегация «совершенно точно» не намерена запрашивать полномочия для участия в работе ПАСЕ на 2019 год. При этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин 2 ноября заявил, что возвращение российской делегации к работе в ПАСЕ возможно в том случае, если в парламентской ассамблее «возобладает здравый смысл».

В свете сложившегося кризиса в отношениях России и СЕ член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с RT указал на двойственность европейской и в принципе западной политики. Эксперт полагает, что обеспокоенность Ягланда может быть связана с тем, что с выходом России из структур Совета Европы будут создаваться какие-то новые конструкции, и Страсбург потеряет возможность влиять на Москву в рамках этих организаций.

В свою очередь, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин напомнил, что площадка ПАСЕ позволяла в некоторой мере влиять на происходящие в России процессы, в том числе через страсбургский суд.

«Если Россия обрывает все каналы, у европейских стран отсутствуют инструменты влияния на нашу внутреннюю политику. Исчезает площадка для того, чтобы давить на Россию по поводу Крыма, Донбасса. Они сами себе отрубают инструмент», — отметил Тарусин.

Вместе с тем собеседник RT констатировал, что невозможно сразу остановить ту кампанию, которая последние четыре года поднималась против России в информационной среде, на дипломатическом и экономическом уровне.

«Возникла проблема. С одной стороны, надо удержать Россию, чтобы иметь каналы разговора с ней, в какой-то мере договариваться, влиять на нас, узнавать нашу позицию и корректировать её. С другой стороны, общественное мнение Европы направлено антироссийски и не даёт возможности перейти на рельсы сотрудничества с Россией», — пояснил эксперт.

Он полагает, что российская дипломатия действует очень трезво, сдержано и прагматично, пытаясь удержать западных партнёров от крайних шагов, которые не выгодны ни России, ни Европе.

«Мы не встаём в позу обиженного мальчика: вот нас не принимают, мы уйдём, громко хлопнув дверью. Мы до последнего пытается поддерживать диалог, искать какие-то развязки, находить компромиссы. Но само устройство ПАСЕ, его внутренний регламент не даёт возможности», — подытожил Тарусин.