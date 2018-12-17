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Есть три варианта: Гаспарян прогнозирует провокацию Киева в Донбассе
17 декабря 2018, 16:09 • 92 • Политика
Армен Гаспарян, комментируя заявление Порошенко, говорит о подготовке провокации Киевом в Донбассе. Как отмечает Гаспарян, есть три варианта развития событий, и они не ограничены только юго-востоком Украины.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что "если не начнётся широкомасштабная агрессия - вторжение войск России на территорию Украины, военное положение продлено не будет". Подобную цитату объясняет публицист, политолог Армен Гаспарян на личной странице в Twitter.
"Значит, скоро что-то устроят ради срыва выборов. Вариантов для провокации три: Донбасс, Приднестровье и Черниговская область", - пишет Гаспарян.
Стоит добавить,что о подготовке Киевом провокации ранее говорили и в независимых республиках - ДНР и ЛНР. Более того, с аналогичными комментариями выступали и в Министерстве иностранных дел России.
Военное положение Пётр Порошенко ввёл после украинской провокации в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и, несмотря на предупреждения наших пограничников, продолжают нарушать международные нормы. Президент России Владимир Путин говорил, что провокация - попытка Порошенко продвинуть свои политические интересы, возможно, связанные с выборами.
Все моряки, а также сотрудники СБУ, находившиеся на борту судов, были арестованы. Расследование продолжается.
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