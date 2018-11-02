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«Есть такое управление - ГРУ, и мы им гордимся»: Путин дал четкий ответ на клевету Запада

02 ноября 2018, 23:39  •  88 • Политика
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии в Театре российской армии, которое приурочено к 100-летию Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.
В рамках своего выступления глава государства предложил вновь вернуть ведомству название «Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ».
«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное», - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», - заявил Путин, сорвав аплодисменты.
Президент выразил уверенность в профессионализме сотрудников ГРУ, которые готовы сделать все для народа и страны. Он также указал на то, что разведка является неотъемлемой частью воинского дела и ратной науки.
Сейчас в мире наблюдается высокий конфликтный потенциал. Это обусловлено многочисленными провокациями и распространением откровенной лжи. Кроме того, Москва наблюдает попытки сломать устоявшийся стратегический паритет и систему международного права. Этим могут воспользоваться террористы, планирующие распространить свое влияние на другие регионы.
В частности, именно подобные действия российская сторона и ее партнеры пресекли в Сирии.
«В том, что во многие регионы Сирии вернулся мир, что было остановлено кровопролитие, открыт путь для поиска согласия - а не менее важно и то, что мы нанесли такой удар по террористам, который препятствует их возвращению на нашу территорию, - безусловно, большая заслуга военной разведки», - пояснил он.
Владимир Путин напомнил и о богатой истории российской военной разведки. Так, офицеры Русской императорской армии сыграли немаловажную роль в формировании новой структуры. Будучи настоящими патриотами, они осознавали всю важность становления ведомства. А в период наибольших потрясений они смогли обеспечить преемственность традиции службы.
Подобное повторилось и в конце ХХ века, когда потенциал ГРУ удалось сохранить и приумножить. Президент также выразил особую признательность ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий в Афганистане.
«Мы всегда будем помнить героев, в бою отдавших жизнь за Отечество, тех, кого уже нет рядом с нами, низкий им поклон», - пояснил он.
Как рассказал Царьграду генерал-лейтенант Службы внешней разведки, руководитель общества «Двуглавый орел» Леонид Решетников, в последние месяцы Запад начал активно использовать аббревиатуру ГРУ, обвиняя Россию в причастности к «грязным операциям». Поэтому Путин решил показать, что Москва не боится угроз и готова сдерживать клевету.
«Пожалуйста, да, есть такое управление ГРУ, и мы им гордимся. Нашей военной разведкой, которая ведет разведку по вопросам прежде всего военной, военно-стратегической, военно-тактической, военно-политической проблематики. Это своеобразный ответ нашим врагам, которые раскручивали тему ГРУ, тему активного участия ГРУ в разных акциях. И это наш ответ», - пояснил он.
По мнению Решетникова, сейчас перед ведомством стоят такие задачи, как ведение разведки по военным, военно-политическим и военно-стратегическим вопросам. Не стоит забывать и об обеспечении безопасности Российской Федерации, а также о борьбе с терроризмом.
«Я не думаю, что рассматривать возвращение наименования ГРУ надо с точки зрения истории или ветеранов. Это наш ответ», - добавил он.

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