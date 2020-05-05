Есть такая профессия – Родину защищать. Маршал Рокоссовский • 25 • Аналитика © РИА Новости / РИА Новости Рокоссовский Константин Константинович (1896 –1968): единственный в истории СССР маршал двух стран – Советского Союза и Польши (1949), дважды Герой Советского Союза, кавалер Ордена "Победа". © РИА Новости / Алексей Сухоруков Орден Отечественной войны Рокоссовский в отличие, скажем, от Жукова, никогда не входил в ближайшее окружение Сталина. Говорил о себе, что он – простой солдат. Да так оно и было на самом деле! Начал свою ратную службу рядовым кавалеристом на полях Первой мировой войны. Кавалер трех Георгиевских крестов. Его многие еще считали любимчиком Сталина. Хотя об этом уже говорили во время Второй мировой, а до нее комдива Рокоссовского арестовали и обвинили в работе на польскую разведку. Ну еще бы! Ведь его настоящее отчество – Ксаверьевич. Да и родился он в Варшаве. Обвинения были, конечно, абсурдными, а доказательства вины и вовсе фантастическими. В частности, они основывались на показаниях поляка Адольфа Юшкевича, соратника Рокоссовского по Гражданской войне. Все бы ничего, да вот какая закавыка – этот Юшкевич погиб еще тогда, под Перекопом, а потому никаких показаний дать никак не мог. Рокоссовский, хорошо зная о гибели товарища, сказал: все подпишу после очной ставки с Юшкевичем. Того стали искать, и только тогда выяснялось, что его давно уже нет в живых. В 1940 году Рокоссовского освободили и реабилитировали. Поэт Ф.И. Чуев позднее напишет: "В семье Рокоссовского мне говорили, что Сталин спрашивал Константина Константиновича: – Там били? – Били, товарищ Сталин. – Сколько у нас еще людей "чего изволите?" – сказал Сталин. Он просил прощения у Рокоссовского. Возможно, это был единственный подобный случай". © РИА Новости сталин Но это было уже после победы. А до этого были сражение за Москву, битва за Сталинград. В народе тогда говорили, что фельдмаршал Паулюс, командовавший окруженной группировкой вермахта, свое личное оружие сдал не кому-нибудь, а Рокоссовскому. Конечно же, это лишь красивая выдумка. Но, как известно, сказка ложь, да в ней намек! Ведь именно войска Донского фронта под командованием Рокоссовского замкнули кольцо вокруг армии Паулюса. Рокоссовский, когда это требовалось, мог быть упрямым и жестким. На совещании у Сталина он предложил свой план операции, совершенно отличный от того, что был уже вроде бы одобрен Верховным главнокомандующим и другими военачальниками. Недовольный Сталин предложил Рокоссовскому выйти из кабинета и еще раз обдумать свое предложение. Через пятнадцать минут тот вернулся и с порога сказал: считаю предлагаемый мною план наиболее верным. Сталин опять отправил его в коридор "подумать еще раз". Но Рокоссовский и после этого остался при своем мнении. Сталин, видя такое упорство, подумав, сказал: "Признаюсь честно, товарищи, я не до конца уверен в точности позиции товарища Рокоссовского. Но если боевой командир настолько убежден в своей правоте – считаю, нужно довериться"... А речь на совещании у Сталина шла о начальном этапе операции "Багратион" 1944 года по освобождению Белоруссии. Она не только вошла в историю как одна из крупнейших операций, но и признана стратегами верхом военного искусства. Уничтожены и пленены порядка 400 000 солдат и офицеров. Это был сокрушительный удар по вермахту, от которого рейх уже не оправится. На Западе даже усомнились в такой грандиозной победе Красной армии. Еще бы! На только что открывшемся в Нормандии Втором фронте союзники серьезными успехами похвастать не могли. И тогда Сталин устроил в Москве "парад побежденных". 17 июля 1944 года по улицам столицы провели 57 тысяч солдат вермахта. Они так рвались в 1941-ом увидеть Москву! Вот и увидели... © РИА Новости Белорусская наступательная операция "Багратион" с 23 июня - 29 августа 1944 года. Колонна пленных немцев За операцию "Багратион" Рокоссовский был награжден звездой Героя Советского Союза и получил маршальские погоны. И уже тогда многие соратники стали называть его самым выдающимся советским полководцем. И еще одну отличительную черту новоиспеченного маршала отметит позднее другой военачальник – М.Е. Катуков: "Я много раз думал, почему все, кто так или иначе знал Рокоссовского, относились к нему с безграничным уважением. И ответ напрашивался только один: оставаясь требовательным, Константин Константинович уважал людей независимо от их звания и положения. И это главное, что привлекало в нем". Однако в Берлинской операции главную роль все-таки сыграл фронт Жукова, а не Рокоссовского. Константин Константинович в мемуарах напишет, что спросил тогда у Сталина, за что его переводят с главного направления на второстепенный участок: "Сталин ответил, что я ошибаюсь: тот участок, на который меня переводят, входит в общее западное направление, на котором будут действовать войска трех фронтов — 2-го Белорусского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского; успех этой операции будет зависеть от тесного взаимодействия этих фронтов, поэтому на подбор командующих Ставка обратила особое внимание.… Если не продвинетесь вы и Конев, то никуда не продвинется и Жуков". По решению Сталина Парадом Победы 24 июня 1945 года командовал Рокоссовский. Принимал парад Жуков. Хотя, по идее, его должен был принимать Сталин как Верховный главнокомандующий. Но он сказал Жукову: "Я уже стар принимать парады". © РИА Новости / Михаил Озерский Парад Победы Тот парад стал настоящим гимном победы добра над злом, жизни над смертью. И в этом нет ни грана пафоса. Немного статистики: на войне погибли 80% советских мужчин, родившихся в 1923 году. То есть выкосило целое поколение тех, кто в 1941 году, если бы не война, должен был сделать свои самые первые шаги во взрослой жизни. И это данные только по 1923 году... Во времена Хрущева Рокоссовский занимал какое-то время пост заместителя министра обороны. Главный маршал авиации А.Е. Голованов вспоминал, что однажды новый глава страны попросил Рокоссовского написать статью о Сталине в духе разоблачительного ХХ съезда, и услышал категорический ответ: "Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня святой!" А в другой раз Рокоссовский на каком-то кремлевском банкете и вовсе отказался чокаться с Хрущевым. Конечно же, уже на следующий день его сняли с должности замминистра. Оставалось только одно – писать воспоминания о войне. Рокоссовский их назвал просто и скромно – "Солдатский долг". Даже очень "просто": есть такая профессия – Родину защищать (кстати, Рокоссовский с Лановым даже чем-то похожи: оба статные, подтянутые, с "римским" профилем). А вот "второфронтный" Д. Эйзенхауэр свои мемуары выпустит под более пафосным заголовком – "Крестовый поход в Европу". Ничего не поделаешь: рынок требует креативного маркетинга. Автор Владимир Бычков, радио Sputnik Радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России. Будьте с нами в Telegram и Яндекс.Дзен. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





25 Источник Похожие новости К нам вернется дурацкий миф Возможно, Трампа победит насильник: при чем тут Россия Странный союз и его перспективы: РФ и Беларусь после «пандемийного» кризиса Одиннадцатая заповедь экономических убийц Чем «легкие джавелины» FGM-172 SRAW не устроили морскую пехоту США Кравцов: министр спорта дал понять СБР, что порядок могут навести без них Новости партнеров