Есть связь с США? Политолог задал неожиданный вопрос о смертоносном коронавирусе

Политолог Марат Баширов нашёл неожиданный поворот развития темы с коронавирусом. Он задал провокационный вопрос, на который пока что нет ответа. "Коронавирус - это часть торговой войны США - Китай?" - написал в своём Telegram-канале Баширов.

Число заболевших новой вирусной пневмонией во всём мире выросло до более чем 600 человек. Увеличивается и число жертв нового типа коронавируса. Вспышка вирусной пневмонии возникла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. В стране заболели уже больше 400 человек. Чуть позже учёными был выявлен предполагаемый возбудитель болезни.

Доктор Александр Мясников, рассуждая о последствиях вируса, отметил, что "мы все сидим на пороховой бочке" и "вроде мирный вирус может превратиться в монстра". По мнению медика, до этого осталась буквально пара мутаций. Лекарств и вакцин от него пока нет.

Недавно выяснилось, что новый коронавирус 2019-nCoV может распространяться от человека к человеку. До этого считалось, что люди заражаются через морепродукты.