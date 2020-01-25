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Есть связь с США? Политолог задал неожиданный вопрос о смертоносном коронавирусе

25 января 2020, 13:24  •  432 • В мире
Российский политтехнолог Марат Баширов сделал неожиданное предположение о причинах появления нового коронавируса, который идёт из Китая. В своём Telegram-канале он задал единственный вопрос о распространении болезни. "Коронавирус - это часть торговой войны США - Китай?" - написал Баширов. Пока же врачи высказывают версию, что это новая мутация вируса, который передался от животных, а потом "научился" переходить от человека к человеку.
Политолог Марат Баширов нашёл неожиданный поворот развития темы с коронавирусом. Он задал провокационный вопрос, на который пока что нет ответа. "Коронавирус - это часть торговой войны США - Китай?" - написал в своём Telegram-канале Баширов.
Число заболевших новой вирусной пневмонией во всём мире выросло до более чем 600 человек. Увеличивается и число жертв нового типа коронавируса. Вспышка вирусной пневмонии возникла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. В стране заболели уже больше 400 человек. Чуть позже учёными был выявлен предполагаемый возбудитель болезни.
Доктор Александр Мясников, рассуждая о последствиях вируса, отметил, что "мы все сидим на пороховой бочке" и "вроде мирный вирус может превратиться в монстра". По мнению медика, до этого осталась буквально пара мутаций. Лекарств и вакцин от него пока нет.
Недавно выяснилось, что новый коронавирус 2019-nCoV может распространяться от человека к человеку. До этого считалось, что люди заражаются через морепродукты.

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