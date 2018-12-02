Есть сомнения в том, что Трамп заслуживает доверия российской стороны

Поведение президента американской сверхдержавы оставляет впечатление мелкой политики

Если бы не инцидент в Керченском проливе 25 ноября, то Дональду Трампу пришлось бы искать другой предлог для срыва запланированной встречи с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе. На сей раз комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера зажала его по «русскому делу» всерьёз, и американскому президенту потребуются немалые усилия, чтобы «отмазаться».

У бывшего адвоката Трампа по щепетильным делам Майкла Коэна всё-таки не выдержали нервы. Р. Мюллер долго и основательно морочил его допросами, загоняя в угол, и вот накануне саммита G20 в Аргентине Коэн сломался, пошёл на сделку со следствием и сдал своего шефа.

Компрометирующая Трампа информация, имевшая прежде смутные, предположительные формы, вдруг обрела ясные очертания и обрушилась на голову президента. Главное состоит в том, что, участвуя в 2016 году в избирательной кампании по выборам президента США, Трамп продолжал переговоры с Москвой о строительстве небоскреба «Трамп-тауэр» в центре российской столицы. Хотя он официально заявлял, что прекратил эти переговоры ещё до начала избирательной кампании. Теперь выяснилось, что эта ложь обернулась сильнейшим ударом по его положению. В Америке большой бизнес всегда строится на политике, и никто теперь не поверит, что такой огромный проект мог состояться без взаимных политических договорённостей.

Хотя официальный представитель Кремля сообщил, что материалы переговоров были переправлены на ПЭФ (Петербургский экономический форум), это мало поможет Трампу. Коэн признал, что целых полгода, будучи кандидатом в президенты США, Дональд Трамп вёл переговоры с Москвой. На этом фоне остальные признания Коэна о выплате отступных двум порнодивам за молчание о прежних сексуальных аферах с кандидатом в президенты уже не выглядят столь страшными.

К этому присоединятся признания адвоката в незаконном финансировании избирательной кампании Трампа и ещё парочка других финансовых грехов. Начнётся скандальный процесс, грозящий нанесением серии жёстких ударов по Трампу, и снова замаячит перспектива импичмента.

В этих обстоятельствах Трамп решил, что ему ничего другого не остаётся, как показать американской публике своё нелюбезное отношение к России. Отсюда и сообщение с борта президентского самолёта об отказе от встречи с В. Путиным.

В целом такое поведение президента сверхдержавы оставляет впечатление мелкой политики. Хотя правила игры в США понятны. Там давно создан мир условностей, не соблюдать которые нельзя. Трамп маневрирует между этими условностями и в то же время подчиняется их диктату. Так или иначе, неожиданный выпад Трампа (отказ от встречи с Путиным) воспринят Москвой всерьёз.

Ведь там надеялись, что в Аргентине будет продолжен завязавшийся в Хельсинки диалог. Без особых иллюзий, но всё-таки с расчётом хоть на какой-то небольшой прогресс. И надо сказать, в Москве к этой встрече обстоятельно готовились. Надежды не сбылись, и Путин явно даёт понять, как он расценивает такую политику. Ведь негативная реакция Трампа на инцидент в Керчи могла быть иной. Например, как у Ангелы Меркель, которая «осудила», но на совместный завтрак с Путиным приехала. Дела-то делать надо.

А Трамп использовал встречу как козырь в схватке со своим внутренними противниками, не заботясь о её значении для двухсторонних американо-российских отношений. В результате Путин дважды проигнорировал возможность поприветствовать Трампа во время коллективных мероприятий саммита G20. На дипломатическом языке это означает крайний уровень недоверия к данному политику на будущее.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что администрация США предлагает продолжить контакты, в том числе с «самим Болтоном». При этом Ушаков ушёл от вопроса, можно ли говорить о подготовке встречи двух президентов. «Посмотрим, как дальше будут строиться планы», – сказал помощник российского президента.