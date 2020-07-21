Есть шанс, но: Журналист CNN обвинил российских создателей вакцины от COVID-19 в воровстве

Журналистов CNN с камерами в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не пустили. А представителям западных СМИ так хотелось рассказать о "глобальной гонке, которую эта московская лаборатория надеется выиграть". Пришлось довольствоваться малым - предоставленным эксклюзивным видео процесса работы российских специалистов.

Ченс упоминает, что видео комментирует директор центра, сделавший себе прививку от COVID-19 до начала официальной фазы клинических испытаний на людях. Сотрудники создание вакцины называют работой беспрецедентной сложности, так как всё сделать нужно за крайне небольшой срок. Журналист приходит к выводу, что Россия поступается этическими принципами из-за этого. Например, проверка вакцины на военнослужащих. Ченса возмутило, что Минобороны назвало этих людей волонтёрами. А ещё он напомнил читателям, что российских шпионов-хакеров обвинили в краже информации о коронавирусе. Её якобы вытащили с серверов лабораторий в Канаде, США и Великобритании.

Журналист CNN напрямую спросил об этом у главы фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, попытался надавить, склоняя к выгодному для западного СМИ ответу, но не вышло.

Именно РФПИ сейчас вкладывает основную часть денег в исследования коронавируса в России. Дмитриев заметил, что обвинения появились буквально на следующий день после того, как было объявлено о сроках завершения испытаний - конец августа. Он напомнил: именно российские учёные создали вакцины против ближневосточного респираторного синдрома и лихорадки Эбола. Именно поэтому у РФ есть достаточная технологическая платформа, чтобы изменить уже имеющуюся вакцину, заставив её бороться с коронавирусом.

"Итак, это просто попытки заставить старую вакцину работать против нового коронавируса. Это тоже может вызывать вопросы, однако это медицинская стратегия, а не взлом и кража. В таком случае у российской лаборатории есть шанс на успех", - делает то ли искренний, то ли льстивый вывод Мэтью Ченс.