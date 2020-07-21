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Есть шанс, но: Журналист CNN обвинил российских создателей вакцины от COVID-19 в воровстве

21 июля 2020, 16:00  •  120 • В мире
Журналист CNN Мэтью Ченс обвинил российских создателей вакцины от COVID-19 в воровстве. Иначе он никак не смог объяснить прогресс лаборатории НИЦЭМ имени Гамалеи. Опередить весь мир у России есть шанс, но… Ченс поделился сомнениями с читателями.
Журналистов CNN с камерами в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не пустили. А представителям западных СМИ так хотелось рассказать о "глобальной гонке, которую эта московская лаборатория надеется выиграть". Пришлось довольствоваться малым - предоставленным эксклюзивным видео процесса работы российских специалистов.
Ченс упоминает, что видео комментирует директор центра, сделавший себе прививку от COVID-19 до начала официальной фазы клинических испытаний на людях. Сотрудники создание вакцины называют работой беспрецедентной сложности, так как всё сделать нужно за крайне небольшой срок. Журналист приходит к выводу, что Россия поступается этическими принципами из-за этого. Например, проверка вакцины на военнослужащих. Ченса возмутило, что Минобороны назвало этих людей волонтёрами. А ещё он напомнил читателям, что российских шпионов-хакеров обвинили в краже информации о коронавирусе. Её якобы вытащили с серверов лабораторий в Канаде, США и Великобритании.
Журналист CNN напрямую спросил об этом у главы фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, попытался надавить, склоняя к выгодному для западного СМИ ответу, но не вышло.
Именно РФПИ сейчас вкладывает основную часть денег в исследования коронавируса в России. Дмитриев заметил, что обвинения появились буквально на следующий день после того, как было объявлено о сроках завершения испытаний - конец августа. Он напомнил: именно российские учёные создали вакцины против ближневосточного респираторного синдрома и лихорадки Эбола. Именно поэтому у РФ есть достаточная технологическая платформа, чтобы изменить уже имеющуюся вакцину, заставив её бороться с коронавирусом.
"Итак, это просто попытки заставить старую вакцину работать против нового коронавируса. Это тоже может вызывать вопросы, однако это медицинская стратегия, а не взлом и кража. В таком случае у российской лаборатории есть шанс на успех", - делает то ли искренний, то ли льстивый вывод Мэтью Ченс.

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