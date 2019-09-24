«Есть шанс, что будет ходить»: как потерявшая ногу при взрыве в Керчи девушка проходит реабилитацию в Москве

Студентка политехнического колледжа Керчи, пострадавшая при нападении на образовательное учреждение в октябре 2018 года, вернулась в Москву, чтобы продолжить лечение: в результате взрыва 17-летняя Наталия Калиниченко получила контузию, множественные переломы и лишилась стопы. Девушка рассказала RT, как жила год после трагедии и заново училась ходить. При этом, по словам отца студентки Юрия Калиниченко, у семьи закончились деньги, выделенные в качестве компенсации, тогда как необходимость летать на операции осталась. Чиновники в Крыму заверяют, что посильно помогают всем пострадавшим, и Наташа не исключение.

17-летняя студентка Наталия Калиниченко сильно пострадала от взрыва при нападении на политехнический колледж в Керчи в октябре 2018 года. После трагедии она вместе с другими ранеными была госпитализирована в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

С октября по июнь девушка перенесла около 20 операций — во время атаки она получила сильную контузию, множественные переломы, взрывной волной на правой ноге выбило кость, в итоге пришлось ампутировать стопу.

В июне она также успешно окончила первый курс.

«Прошлый год она отучилась в больнице, к ней приходили учителя. Закончила год на четвёрки и пятёрки», — с гордостью рассказывает её отец Юрий Калиниченко.

За лето в Керчи Наташа заново научилась ходить: «Я выписывалась на одной ноге. Первое время не получалось сохранять равновесие, но потом стало получаться, наверное, потому что нога более-менее окрепла».

Тем не менее студентке предстоят ещё несколько операций — для этого они с папой снова приехали в столицу. Пробыть в Москве семья планирует до конца года.

«Врач Наташи доволен лечением: есть шанс, что она будет ходить. Но пока о протезе говорить рано. Сейчас надо договариваться с другой больницей — у Наташи после контузии проблемы с ухом, там также нужна операция, а в Керчи её сделать не могут», — рассказывает Юрий Калиниченко.

Не стоит сдаваться

Папа Наташи воспитывал дочь один. Сегодня доход семьи Калиниченко — это пенсия девушки по инвалидности, 14 тыс. рублей. До трагедии Юрий занимался ремонтными работами, но, поскольку сейчас он всё время проводит с дочкой, ему приходится отказываться от крупных заказов и семья стала нуждаться в материальной помощи.

© Фото из личного архива

Выделенные в качестве компенсации 900 тыс. рублей уже потрачены, добавил Юрий Калиниченко. По его словам, им продолжают помогать только жильём и лечением в Москве, а затраты на дорогу и питание ложатся на плечи семьи пострадавшей.

«На авиабилеты в Москву мы потратили 50 тыс. рублей. Поселили нас дальше от больницы, чем в прошлый раз, ездить далеко. Новых выплат не предвидится. Ну а что нам остается — у нас выхода нет», — жалуется отец девушки.

Несмотря на травму, Наташа помогает отцу по дому — готовит и убирает. Спустя год после трагедии студентка советует не сдаваться всем, кто оказался в схожей ситуации.

«Если у вас трудности, как у меня или даже хуже, стоит спрашивать себя не «зачем», а «для чего». Может быть, жизнь изменится к лучшему. Может быть, это спасло тебя от чего-то большего. Так сказал мне мой лечащий врач, и я действительно об этом задумалась», — рассказала девушка.

Все пострадавшие на контроле

Заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Елена Лось сообщила RT, что республиканские власти следят за судьбой всех пострадавших при атаке на колледж.

«Никто про них не забывал. Мы контролируем абсолютно всех пострадавших, еженедельно связываемся с ними. Более того: у нас уже есть примеры, когда люди хотят побыстрее забыть о ситуации и просят их не беспокоить», — рассказала Лось.

По словам чиновницы, к ним обращаются с разными нуждами: «Так, очень тяжёлая ситуация в семье Марины Игорочкиной — после трагедии у пострадавшей девочки в аварию попала мама, поэтому мы помогаем им с благоустройством дома».

Елена Лось уточнила, что семья Калиниченко, равно как и все остальные, получила компенсацию из государственного бюджета — в общей сложности 900 тыс. рублей.

Кроме бюджетных средств, на помощь пострадавшим в трагедии крымчанам удалось собрать более 15,5 млн рублей, деньги были пропорционально разделены между всеми пострадавшими. Наталия и Юрий Калиниченко получили из них 199 тыс. рублей, подчеркнула чиновница.

«На сегодняшний день всем, кто нуждается в дополнительных консультациях, оказывается максимальная помощь на уровне республики», — добавила Елена Лось.

Заместитель министра подтвердила, что покупка билетов до Москвы не компенсируется из бюджетных средств, поэтому все пострадавшие оплачивают транспортные расходы самостоятельно.

«Наташа — далеко не единственная, кто нуждается в помощи. Реабилитация и лечение требуются и другим пострадавшим, — сообщила чиновница. — Тем не менее Наташе с папой была оказана помощь — трансфер до аэропорта в Анапе и трансфер из аэропорта Домодедово в Москву. Им также была предоставлена социальная квартира на безвозмездной основе».

Напомним, 17 октября 2018 года студент политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников образовательного учреждения, устроив взрыв и стрельбу. В результате атаки погиб 21 человек, 67 получили ранения.