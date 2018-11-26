«Есть риск хаоса»: Президенты - предшественники Порошенко «пожурили» его за введение военного положения

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко в совместном обращении заявили, что считают нецелесообразным объявление военного положения в стране. Они намекнули на то, что подобное поведение киевских властей может не только ограничивать права и свободы граждан, но и привести к возникновению хаоса в государстве.

Экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко заявили, что введение военного положения в стране грозит возникновением хаоса в государстве. Об этом говорится в их совместном заявлении. По оценке политиков, также ужесточение режима в государстве ограничивает права и свободы граждан.

В совместном заявлении, которое озвучил Кравчук, сказано, что пять лет были ситуации, когда введение военного положения было целесообразным и возможным. Однако на данный момент оно не является таковым.

Он пояснил, что на протяжении этих лет причиной отказа от введения режима военного положения являлось то, что за этим неизбежно потянутся социальные, экономические и демографические последствия. Однако, заметил политик, по всей видимости, перед выборами у Киева появились иные аргументы для оправдания своих действий.

«Введение военного положения за несколько недель до начала избирательной кампании порождает подозрения в наступлении на демократию», - подчеркнул он, передает ТАСС.

Напомним, что в президентский указ, пописанный Петром Порошенко, включена отсрочка на избрание лидера Украины в 2019 году. В частности, как сказано в документе, на время действующего военного положения допустима приостановка действия статьи о правах граждан избирать и быть избранными.