Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным

7 декабря состоялись переговоры президентов России и США, прошедшие в формате видеоконференции. Джо Байден в самом начале встречи с Владимиром Путиным сдал себя. Между резонансными высказываниями не прошло и года, но есть разница между ними, и она колоссальна.

На различных интернет-площадках главной темой дня стали, разумеется, переговоры лидеров двух влиятельных держав. Журналисты американского телеканала Global подметили, как Джо Байден сдал себя на встрече с Путиным.

В Twitter телевизионщики в ответ на один из твитов отметили: ещё 17 марта Джо Байден называл своего русского коллегу "убийцей". 7 же декабря американский президент, обращаясь к Путину, добродушно произнёс: "Надеюсь увидеть вас в ближайшее время".

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала сообщение, где подведены итоги видеоконференции между президентами России и США. Владимир Путин и Джозеф Байден говорили откровенно и по-деловому.

Обозреватель "Комсомольской правды" Андрей Баранов в беседе с Царьградом напомнил, что фактически Россия и США остановились у опасной черты - "красной линии", которую провёл Владимир Путин. Причём Джо Байден ранее публично заявил, что не намерен обращать внимания на "красные линии".