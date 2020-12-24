Есть "теории заговора": В Госдепе США назвали "отравителей" Навального

Свои мысли по поводу "отравления" российского оппозиционера Алексея Навального и исполнителей высказал в интервью The Hill представитель Госдепартамента США. В частности, он считает, что якобы "сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок", чтобы отравить господина Навального".

Аргументация у представителя дипведомства "железная" и в духе закоренелых русофобов: мол, а больше и объяснить ничем не получается.

"У отравления господина Навального нет никаких правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности российского правительства", - высказался собеседник издания.

Кроме того, в Госдепе "полностью доверяют" тем выводам, что ранее делали об "отравлении" Навального в ОЗХО. Дипломат же напомнил, что представители трёх лабораторий предположили "отравление" боевым веществом "Новичок". К слову, до сих пор Москва не получила никаких убедительных доказательств и результатов экспертизы. Более того, на многочисленные запросы Генпрокуратуры России также нет прямых ответов.

Рассуждая о якобы причастности сотрудников ФСБ к "покушению" на Навального, представитель Госдепартамента США заговорил о неких "теориях заговора".

"Конечно, президент Путин и правительство России хотят, чтобы мы поверили в обратное, - развивает свою мысль американский дипломат. - Россия выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора".

Но за этими "теориями заговора" собеседник издания рассмотрел "средство отвлечь внимание от серьёзных вопросов, стоящих перед российским правительством".

Напомним, Россия уже не раз категорически опровергла все доводы и версии с "отравлением" Алексея Навального. Во время своей недавней большой пресс-конференции президент Владимир Путин также отверг обвинения в якобы причастности к этому делу сотрудников ФСБ, высмеяв версию самого оппозиционера и Запада, отметив, что если бы наши спецслужбы были замешаны, то, "скорее всего, довели бы дело до конца".