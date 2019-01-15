Есть "способ давления на Россию": Правозащитник хочет использовать украинских моряков для шантажа

Украинское издание "Апостроф" приводит интервью с директором Харьковской правозащитной группы Евгением Захаровым. Он отметил, что сейчас следует усиливать давление на Россию по вопросу задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Украинский правозащитник поясняет, что сейчас якобы идеальное время, чтобы усилить шантаж.

В частности, Захаров заявил, что несмотря ни на что, есть "международное право", и с этой точки зрения украинские моряки - "военнопленные". Свое мнение он подкрепил размышлениями о том, как Россия якобы "отчаянно сопротивляется этому". Более того, она рассматривает украинских моряков исключительно как "предмет политического торга, за который можно что-то получить".

"Следует усиливать давление на Россию по этому вопросу, - уверен правозащитник. - И здесь есть много союзников, потому что США, Германия и Франция считают моряков военнопленными и требуют их освобождения. Это давление надо усиливать на всех уровнях".

Он также добавил, что сейчас в тюрьмах Незалежной находится не меньше трехсот российских граждан.

"Можно попробовать устроить обмен", - предлагает правозащитник.