Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбир...
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сде...
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Политика

Есть "мы", а есть "они": Политолог назвал главную причину русофобии на постсоветском пространстве

03 декабря 2021, 11:40  •  170 • Политика
Программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Сушенцов назвал главную причину русофобии на постсоветском пространстве, а в частности, в новых постсоветских государствах. По словам политолога, всегда проще сказать, что, мол, есть "мы", а есть "они" - русские.
По мнению эксперта, вероятно, что принципиальным решением руководства России на ранних этапах существования независимых постсоветских государств было уважение существующих государственных границ и сложившихся суверенитетов. Он отметил, что Россия не станет поддерживать ирреденту, если её на это не спровоцируют.
При этом Сушенцов обратил внимание на то, что в то время как Россия с уважением относится к другим государствам, русские во многих странах постсоветского пространства становятся "жертвами националистических акций". Он отметил, что для этих стран национализм оказался очень привлекателен, "поскольку инструментально очень эффективен". Политолог отметил, что всегда удобно мобилизовать общественность вокруг националистического знамени.
"Есть "мы", а есть "они", и для большинства постсоветских государств "они" - это русские", - пояснил он в интервью "Ленте.ру".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



170
Источник
Похожие новости
03 декабря 2021, 05:50
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
03 декабря 2021, 02:20
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курилах
03 декабря 2021, 00:00
"Добрая сказка оказалась под санкциями": Посол России подсказал немцам, как посмотреть "Щелкунчика"
03 декабря 2021, 07:35
Американский эксперт родом из Ялты объяснил, почему Украина "отдала" Крым России
03 декабря 2021, 07:35
Применимо только к Украине: Политолог назвал уникальный пункт во внешней политике России
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2021, 05:50
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
03 декабря 2021, 02:20
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курилах
03 декабря 2021, 00:00
"Добрая сказка оказалась под санкциями": Посол России подсказал немцам, как...
03 декабря 2021, 07:35
Американский эксперт родом из Ялты объяснил, почему Украина "отдала" Крым Р...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
27 ноября 2021, 05:45
"Не по телевизору сообщают": Эксперт объяснил, почему переворот на Украине будет не 1 декабря
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
26 ноября 2021, 14:35
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardian
28 ноября 2021, 23:10
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском Ваньке"
01 декабря 2021, 21:45
Столтенберг испугался ядерного ультиматума Лукашенко? НАТО дало заднюю
03 декабря 2021, 05:50
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.