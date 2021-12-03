Есть "мы", а есть "они": Политолог назвал главную причину русофобии на постсоветском пространстве

Программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Сушенцов назвал главную причину русофобии на постсоветском пространстве, а в частности, в новых постсоветских государствах. По словам политолога, всегда проще сказать, что, мол, есть "мы", а есть "они" - русские.

По мнению эксперта, вероятно, что принципиальным решением руководства России на ранних этапах существования независимых постсоветских государств было уважение существующих государственных границ и сложившихся суверенитетов. Он отметил, что Россия не станет поддерживать ирреденту, если её на это не спровоцируют.

При этом Сушенцов обратил внимание на то, что в то время как Россия с уважением относится к другим государствам, русские во многих странах постсоветского пространства становятся "жертвами националистических акций". Он отметил, что для этих стран национализм оказался очень привлекателен, "поскольку инструментально очень эффективен". Политолог отметил, что всегда удобно мобилизовать общественность вокруг националистического знамени.

"Есть "мы", а есть "они", и для большинства постсоветских государств "они" - это русские", - пояснил он в интервью "Ленте.ру".