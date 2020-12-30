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Есть "хорошая" новость и "плохая": Силуанов сказал, что ждёт Россию в 2021 году
30 декабря 2020, 18:45 • 41 • Политика
Силуанов заявил о рисках усиления санкционного давления на Россию в 2021 году. "Если эти риски реализуются, мы найдём механизмы, как работать в этих условиях", - заверил глава Минфина.
В 2021 году санкционное давление на Россию может быть усилено. Тем не менее программа заимствований в любом случае будет выполнена. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов.
Он отметил, плохая новость заключается в том, что риск введения новых санкций не даст России иметь большой уровень займов для финансирования дефицита бюджета. Если из-за экономических ограничений уйдут все иностранные инвесторы, то нужно будет договариваться исключительно с российскими финансовыми институтами.
Хорошая новость состоит в том, что Россия уже знает, как работать в условиях санкций. Правительство найдёт, где ему взять деньги. Скорее всего, финансовые институты будут требовать дополнительных компенсаций за риск, но в любом случае программа заимствований будет выполнена.
- подытожил Силуанов в интервью, данном телеканалу "Россия-24".
Напомним, в США уже обещали воткнуть "осиновый кол" санкций в сердце российского проекта "Северный поток - 2". Также возможны и другие экономические ограничения, учитывая антироссийскую направленность политики избранного президента США Джо Байдена.
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