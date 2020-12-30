Есть "хорошая" новость и "плохая": Силуанов сказал, что ждёт Россию в 2021 году

В 2021 году санкционное давление на Россию может быть усилено. Тем не менее программа заимствований в любом случае будет выполнена. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов.

Он отметил, плохая новость заключается в том, что риск введения новых санкций не даст России иметь большой уровень займов для финансирования дефицита бюджета. Если из-за экономических ограничений уйдут все иностранные инвесторы, то нужно будет договариваться исключительно с российскими финансовыми институтами.

Хорошая новость состоит в том, что Россия уже знает, как работать в условиях санкций. Правительство найдёт, где ему взять деньги. Скорее всего, финансовые институты будут требовать дополнительных компенсаций за риск, но в любом случае программа заимствований будет выполнена.

Я думаю, что в следующем году, если эти риски реализуются, мы найдём механизмы, как работать в этих условиях,

- подытожил Силуанов в интервью, данном телеканалу "Россия-24".

Напомним, в США уже обещали воткнуть "осиновый кол" санкций в сердце российского проекта "Северный поток - 2". Также возможны и другие экономические ограничения, учитывая антироссийскую направленность политики избранного президента США Джо Байдена.