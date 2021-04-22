«Есть предложения»: Минтруд рассматривает возможность увеличения майских праздников

Минтруд рассматривает поступившие предложения по увеличению продолжительности майских праздников. Об этом сообщил глава министерства Антон Котяков, не уточнив детали конкретных инициатив. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал увеличить продолжительность майских праздников за счёт новогодних каникул. При этом появлялись сообщения о том, что в 2021 году дни между майскими праздниками могут объявить нерабочими, однако эту информацию не подтвердили в Кремле и Федерации независимых профсоюзов России.

В России могут увеличить продолжительность майских праздников. Соответствующие предложения начали рассматриваться в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, передаёт РИА Новости.

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении. Мы по ним ещё вопросы не приняли», — сказал глава Минтруда Антон Котяков.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин поручил снизить риски завоза в страну новых штаммов коронавирусной инфекции в период майских праздников. После этого в СМИ появились сообщения о том, что российские власти могут объявить выходными все дни с 1 по 10 мая. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил подобные планы.

«Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока не известно о том, чтобы это готовилось», — говорил официальный представитель Кремля.

В свою очередь, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за то, чтобы увеличить продолжительность майских праздников за счёт новогодних каникул, подчеркнув, что «зимой людям делать нечего».

«Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить как раз между майскими праздникам», — предлагал он.

При этом в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) констатировали, что в 2021 году уже точно не произойдёт изменений относительно продолжительности майских праздников, поскольку подобная тема не выносилась на обсуждение Российской трёхсторонней комиссии.

РИА Новости

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Согласно постановлению правительства, в предстоящем мае россиян дважды ожидают длительные выходные, связанные с Первомаем и Днём Победы, — с 1-го по 3-е число (три дня — с субботы по понедельник) и с 8-го по 10-е число (также три дня — с субботы по понедельник). При этом в Роструде указали, что рабочий день 30 апреля будет сокращён на один час, поскольку является предпраздничным, тогда как 7 мая будет полноценным рабочим днём.

Согласно данным апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 56% граждан РФ планируют провести майские праздники дома, 34% респондентов отправятся на дачу, при этом 8% будут работать. Вместе с тем 7% опрошенных уедут в это время в другие города России, в зарубежные страны — лишь 1%.

«Большинство (64%) сейчас не опасается путешествовать, 34% ещё опасаются. На вопрос: «Если бы страны были открыты, куда вы бы поехали без опаски заразиться коронавирусом?» — 25% ответили: «Никуда бы не поехали», 8% — в Италию, по 7% опрошенных выбрали бы Финляндию и Таиланд и 4% — Китай», —говорилось в публикации ТАСС.

Ранее RT сообщал, что в период майских праздников россияне чаще всего летают в Сочи, Симферополь, Калининград и Санкт-Петербург. Соответствующие данные привели специалисты сервисов по планированию путешествий. При этом в нынешнем году приостановка Россией регулярных и чартерных рейсов с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня не привела к значительному подорожанию авиабилетов на ключевых внутрироссийских маршрутах, но заметно усилила интерес россиян к отечественным курортам.

«Верная, но запоздалая инициатива»

Как считает член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, решение о продлении майских праздников стало бы логичным шагом в том числе из-за эпидемиологической обстановки в России.

«У нас немного ухудшается эпидемиологическая обстановка в Москве и в большинстве регионов с высокой плотностью населения. Поэтому будет совершенно нелишним побыть эти дни на природе, может быть, поработать на даче, меньше встречаться с незнакомыми людьми и сохранить своё здоровье», — заявила собеседник RT.

По словам президента Конфедерации труда России Бориса Кравченко, он поддерживает предложения по продлению майских праздников.

«Я уверен, что по результатам этого тяжёлого ковидного года (а жёсткие антиковидные ограничения вводились примерно год назад) россияне заслужили более длинные праздники в этом году», — сказал Кравченко в беседе с RT.

При этом он подчеркнул, что Минтруд запоздал с принятием решения на данный счёт, поскольку этого вопроса нет на повестке заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, намеченного на 23 апреля.

«Он может быть внесён, конечно, но я не думаю, что этот вопрос подготовлен. Поэтому процедурно Минтруд вряд ли успеет реализовать эту инициативу. Но это не значит, что она не может быть реализована в принципе. Остаётся место для социального диалога на каждом предприятии. Работники каждого предприятия могут получить эти дополнительные выходные дни по инициативе работодателя», — пояснил президент Конфедерации труда.