|
«Есть предложения»: Минтруд рассматривает возможность увеличения майских праздников
22 апреля 2021, 11:35 • 97 • В России
Минтруд рассматривает поступившие предложения по увеличению продолжительности майских праздников. Об этом сообщил глава министерства Антон Котяков, не уточнив детали конкретных инициатив. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал увеличить продолжительность майских праздников за счёт новогодних каникул. При этом появлялись сообщения о том, что в 2021 году дни между майскими праздниками могут объявить нерабочими, однако эту информацию не подтвердили в Кремле и Федерации независимых профсоюзов России.
РИА Новости © Максим Блинов
В России могут увеличить продолжительность майских праздников. Соответствующие предложения начали рассматриваться в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, передаёт РИА Новости.
В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин поручил снизить риски завоза в страну новых штаммов коронавирусной инфекции в период майских праздников. После этого в СМИ появились сообщения о том, что российские власти могут объявить выходными все дни с 1 по 10 мая. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил подобные планы.
«Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока не известно о том, чтобы это готовилось», — говорил официальный представитель Кремля.
В свою очередь, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за то, чтобы увеличить продолжительность майских праздников за счёт новогодних каникул, подчеркнув, что «зимой людям делать нечего».
«Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить как раз между майскими праздникам», — предлагал он.
При этом в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) констатировали, что в 2021 году уже точно не произойдёт изменений относительно продолжительности майских праздников, поскольку подобная тема не выносилась на обсуждение Российской трёхсторонней комиссии.
Согласно постановлению правительства, в предстоящем мае россиян дважды ожидают длительные выходные, связанные с Первомаем и Днём Победы, — с 1-го по 3-е число (три дня — с субботы по понедельник) и с 8-го по 10-е число (также три дня — с субботы по понедельник). При этом в Роструде указали, что рабочий день 30 апреля будет сокращён на один час, поскольку является предпраздничным, тогда как 7 мая будет полноценным рабочим днём.
Согласно данным апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 56% граждан РФ планируют провести майские праздники дома, 34% респондентов отправятся на дачу, при этом 8% будут работать. Вместе с тем 7% опрошенных уедут в это время в другие города России, в зарубежные страны — лишь 1%.
«Большинство (64%) сейчас не опасается путешествовать, 34% ещё опасаются. На вопрос: «Если бы страны были открыты, куда вы бы поехали без опаски заразиться коронавирусом?» — 25% ответили: «Никуда бы не поехали», 8% — в Италию, по 7% опрошенных выбрали бы Финляндию и Таиланд и 4% — Китай», —говорилось в публикации ТАСС.
Ранее RT сообщал, что в период майских праздников россияне чаще всего летают в Сочи, Симферополь, Калининград и Санкт-Петербург. Соответствующие данные привели специалисты сервисов по планированию путешествий. При этом в нынешнем году приостановка Россией регулярных и чартерных рейсов с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня не привела к значительному подорожанию авиабилетов на ключевых внутрироссийских маршрутах, но заметно усилила интерес россиян к отечественным курортам.
«Верная, но запоздалая инициатива»
Как считает член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, решение о продлении майских праздников стало бы логичным шагом в том числе из-за эпидемиологической обстановки в России.
«У нас немного ухудшается эпидемиологическая обстановка в Москве и в большинстве регионов с высокой плотностью населения. Поэтому будет совершенно нелишним побыть эти дни на природе, может быть, поработать на даче, меньше встречаться с незнакомыми людьми и сохранить своё здоровье», — заявила собеседник RT.
По словам президента Конфедерации труда России Бориса Кравченко, он поддерживает предложения по продлению майских праздников.
При этом он подчеркнул, что Минтруд запоздал с принятием решения на данный счёт, поскольку этого вопроса нет на повестке заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, намеченного на 23 апреля.
«Он может быть внесён, конечно, но я не думаю, что этот вопрос подготовлен. Поэтому процедурно Минтруд вряд ли успеет реализовать эту инициативу. Но это не значит, что она не может быть реализована в принципе. Остаётся место для социального диалога на каждом предприятии. Работники каждого предприятия могут получить эти дополнительные выходные дни по инициативе работодателя», — пояснил президент Конфедерации труда.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 апреля 2021, 10:20
|
16 апреля 2021, 04:25
|
19 апреля 2021, 14:00
|
20 апреля 2021, 05:35
|
19 апреля 2021, 04:50
|
18 апреля 2021, 02:15
|
18 апреля 2021, 04:05