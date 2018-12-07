Есть право, но есть и правила: В парламенте Крыма дали ответ на азовские претензии Киева

В парламенте Крыма дали ответ на претензии Киева по поводу использования Керченского пролива и Азовского моря для прохода военных кораблей. Позиция российской стороны остается прежней: у Украины есть такое право, но есть и правила, которые необходимо соблюдать.

В Крыму дали закономерный и предсказуемый ответ на заявления Киева по поводу намерения продолжать использовать Керченский пролив для прохода военных кораблей, в очередной раз напомнив, что какая-либо "оккупация" или "блокировка" Азовского моря существует только в воображении некоторых украинских политиков.

О стремлении Украины сохранить возможность прохода военных кораблей через акваторию ранее 7 декабря заявил министр обороны страны Степан Полторак. В своем выступлении он указывал, что отказ Киева от использования пролива будет означать, что "Россия полностью оккупировала" Азовское море и Украина потеряет еще одну территорию.

«Прямо сегодня никто никуда не ходит, - говорит Полторак. - Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей». Помимо прочего, он добавил, что украинские корабли и дальше будут совершать такие же маневры, «соблюдая все международные нормы».

Глава Комитета по межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель, комментируя это заявление, подчеркнул, что соблюдение международных норм и является единственным условием для прохода кораблей.

Депутат указал, что Украина имеет право направлять свои военные корабли в Азовское море. Но это требует неуклонного соблюдения всех международных норм и правил судоходства, а кроме того — соблюдения правил прохода по российским территориальным водам.

Именно эти правила нарушили украинские моряки 25 ноября, устраивая провокацию в Керченском проливе. Они не направили администрации порта Керчь уведомление о своем проходе, как делали это прежде, и нарушили государственную границу России, проигнорировав все предупреждения пограничников.

Юрий Гемпель, комментируя заявления украинской стороны, отметил, что Киев излишне оптимистично оценивает возможности своего флота, и призвал Украину впредь воздерживаться от провокаций в Керченском проливе, потому что если таковые последуют, Россия даст адекватный ответ.

Напомним, в Киеве продолжают настаивать на том, что инцидент в Керченском проливе произошел в нейтральных водах, в то время как в Москве представили доказательства того, что украинские корабли находились в территориальных водах России, причем в районе, который являлся российским еще до присоединения Крыма.

Но другая очевидная ложь уже была разоблачена, причем в самом Киеве. Министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян вынужден был признать, что Киев неделю врал про блокировку Керченского пролива, отметив, что суда «осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов».



После провокации 25 ноября Омельян утверждал, что 35 судов не могли пройти через Керченский пролив. Однако впоследствии публично опроверг свои же слова, подтвердив, что суда «осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов».

Заявление министра опубликовала его пресс-служба. Правда, и тут чиновник несколько покривил душой и попытался сделать хорошую мину при плохой игре, уточнив, что порты Бердянск и Мариуполь «частично разблокированы».

При этом в Крыму неоднократно указывали, что "частичная блокировка" вызвана исключительно погодными условиями.

Заявление крымского депутата Юрия Гемпеля по поводу открытости Керченского пролива для украинских военных кораблей приводит РИА Новости.