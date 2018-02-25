«Есть отработанные планы»: на Украине заявили о подготовке к широкомасштабной войне с Россией

Украина готовится к возможной войне с Россией. Такое заявление сделал глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко. По его словам, у страны уже есть отработанные планы на различные варианты развития событий. При этом секретарь СНБО Александр Турчинов ранее признал неготовность Киева вступить в военное противостояние с Москвой. О том, как Украина продолжает подогревать антироссийские настроения, — в материале RT.

Украина ведёт подготовку к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

«Эксперты определяют готовность России (к широкомасштабной войне. — RT) через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии по отношению к Украине», — заявил он.

Как отметил военный, у Киева есть отработанные планы на различные варианты с учётом существующих угроз и страна готовит свои войска к обороне.

«Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины», — добавил он.

Президент Украины Пётр Порошенко, министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генерального штаба —Главнокомандующий ВС Украины Виктор Муженко

РИА Новости

«Киев не сможет противостоять ядерному государству»

При этом, как заявил ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, Украина не может объявить войну России из-за отсутствия достаточного количества вооружений.

По его словам, страна не обладает оружием, позволяющим противостоять ядерной державе, после подписания в 1994 году Будапештского меморандума о ядерном разоружении.

«Проблема заключается в следующем — после полного ядерного разоружения Украины, которое состоялось с подписанием Будапештского меморандума. На Украине, на сегодняшний день, к сожалению, нет оружия, способного противостоять ядерному государству, каковым является Россия», — сказал он.

Он отметил, что именно поэтому Украина не объявила войну России в феврале — марте 2014 года и не делает этого до сих пор.

«У нас нет военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения ими всего арсенала своего оружия, и именно поэтому объявление войны как в феврале-марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, имеем оборонно-промышленный комплекс, есть оружие, достаточное для защиты страны», — добавил Турчинов.

Президент Украины Пётр Порошенко ранее и вовсе заявил, что Россия уже ведёт гибридную войну.

«Сегодня нам не остаётся ничего другого, как признать, что гибридная война, которую ведёт Россия, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

К войне ведут действия Киева

В России же считают, что к войне ведут последние действия Киева, а именно — подписанный Порошенко закон о реинтеграции Донбасса, который вступил в силу 24 февраля.

Этим законом, как заявили в МИД РФ, власти Украины окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта.

«Подписав упомянутый закон, Пётр Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки «партии войны». Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идёт. Напротив, документ создаёт условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения», — говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

В Москве отметили, что Порошенко, лично принимавший участие в разработке Минских соглашений и постоянно твердивший о приверженности достигнутым договорённостям, «росчерком пера» подписал приговор минскому «комплексу мер».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что из-за подписания закона война в Донбассе может начаться в любую минуту.

«Реинтеграция Донбасса в том виде, в каком принят этот закон, означает вооружённый захват региона Украиной, эта война может начаться в любую минуту. Мы видим, что украинская армия подготовилась, техника подтянута, и надеюсь, что скажут своё веское слово гаранты так называемого нормандского формата — Германия и Франция. Россия тоже не оставит в беде наших братьев, проживающих в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Если Киев отходит от Минских соглашений, судя по всему, они их уже не признают, то решение вопроса может быть очень тяжёлым. Если это произойдёт, то последствия для Европы могут быть катастрофическими», — считает сенатор.

Закон о реинтеграции Донбасса

Закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой Украины 18 января и подписан президентом Петром Порошенко 20 февраля.

В документе неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей признаются «временно оккупированными», а Россия называется «агрессором».

Согласно закону, Украина выделила три цели государственной политики «на временно оккупированных территориях»: освобождение и восстановление на них конституционного строя; защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц; обеспечение независимости, единства и территориальной целостности Украины.

Кроме того, закон даёт президенту Украины право использовать вооружённые силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны, что позволит узаконить применение армии без объявления войны.