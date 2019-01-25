«Есть ограничения»: в Совете Европы заявили о «долге» России в €60 млн

В Совете Европы подтвердили, что организация не получила около €60 млн из-за отказа России платить взносы в бюджет ПАСЕ. Москва не перечисляет деньги в Страсбург с 2017 года в связи с тем, что с 2014 года фактически не участвует в работе организации. Ранее генсек ПАСЕ признал, что из-за недофинансирования ассамблея испытывает некоторые «ограничения», поскольку Москва являлась одним из крупнейших её доноров. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что приняла решение не направлять в организацию делегацию и отказаться от уплаты взносов, поскольку выступает против дискриминации по политическим мотивам. Политологи отмечают, что Россия не позволит превращать СЕ в площадку «для шоу представителей киевского режима».

Задолженность России перед Советом Европы оценивается в €60 млн. Об этом заявил пресс-секретарь организации Дэниэль Хольтген.

Отвечая на уточняющий вопрос, Хольтген указал, что «это примерно эта цифра».

Накануне в Совете Европы отметили, что все страны обязаны вносить членские взносы в бюджет организации. Об этом заявил Тимо Сойни, глава МИД Финляндии — страны-председателя в комитете министров Совета Европы (до мая 2019).

По его словам, Хельсинки рассчитывает найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы, а также по выплате долга Москвы в размере €60 млн.

На вопрос о необходимости повышения членских взносов Сойни ответил, что не стоит «принимать решения, не просчитанные с экономической точки зрения».

23 января генсек СЕ Турбьёрн Ягланд признал, что организация испытывает некоторые «ограничения» из-за того, что Россия не платит взносы.

«Организация может продолжать функционировать без российских взносов, но, конечно, есть ограничения на протяжении вот уже почти пары лет», — отметил Ягланд.

Ранее генсек рассказал, что из-за финансового кризиса Совет Европы был вынужден сокращать своих сотрудников.

«Мы не можем и дальше сокращать сотрудников, потому что сейчас мы подошли к краю​​​. Если мы пойдём дальше, то я думаю, что это сильно повредит организации и не сделает её работу лучше», — сказал Ягланд 22 января в рамках выступления на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

«Дискриминация по политическим мотивам неприемлема»

В РФ неоднократно подчёркивали, что будущее России в Совете Европы будет зависеть от того, на сколько сам СЕ будет готов выстраивать взаимоотношения с Москвой.

«Что касается Запада, то, не зависимо от того, в каких формах, организационных или правовых, формулировалось его мнение, в отношении России всегда использовался любой повод для того, чтобы выдвинуть те или иные претензии в отношении нашей страны», — сказал в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, активность многих созданных на Западе организаций подразумевает противодействие России.

«Деятельность тех структур, которые созданы на Западе, начиная с самой агрессивной — НАТО, до всех остальных, так или иначе выливается в попытки разного рода способами давить на Россию. Это будет продолжаться, потому что в этом состоят глобальные интересы наших оппонентов», — заключил парламентарий.

Ранее, 21 января, в российском МИД заявили, что Москва рассматривает все возможные варианты дальнейшего развития отношений с Советом Европы, в том числе выход из организации.

«Для нас дискриминация по политическим мотивам неприемлема… Сегодня мы рассматриваем все опции наших возможных действий, в том числе и вариант выхода из состава СЕ», — процитировал ТАСС замглавы российского МИД Александр Грушко.

Дефицит средств

В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ оказалась лишена права голоса и некоторых других полномочий. Соответствующее решение организация связала с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.

В промежутке с 2016 по 2017 годы Москва не направляла документы для аккредитации на участие в съездах ПАСЕ. В 2017 году Россия приостановила перечисление членских взносов в бюджет ПАСЕ в связи с неучастием в работе организации.

Тогда же стало известно, что Москва входила в число лидеров по объёму взносов в бюджет ПАСЕ, в 2017 году заплатив €32,8 млн. Наибольшую финансовую поддержку организации в указанный период осуществила Франция — €37,5 млн.

В октябре 2018 года генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд заявил, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах организации будет прекращено.

«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года будет в июне следующего года. И я считаю, что после этого комитет министров не просто может, а должен применить статью», — привела слова Ягланда «Европейская правда».

Он допустил, что Россия может покинуть организацию и отметил, что в этом случае бюджет СЕ придётся пересмотреть.

Как пишет РИА Новости, за два года, пока Россия не платила взносы, бюджет СЕ недополучил €66 млн, что составляет 11% бюджета организации. По данным агентства, дефицит средств в 2018 году составил €18 млн. Из-за этого участники СЕ были вынуждены экономить на инфраструктурных проектах и сократить количество конференций.

По информации РИА Новости, на текущей сессии ПАСЕ обсуждают и другие меры сокращения расходов, такие как сокращение зарплат сотрудников и генсека организации.

Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев отмечает, что Совет Европы не является органом власти, а лишь представляет собой площадку для переговоров. Как рассказал эксперт в беседе с RT, структура такого рода не может быть инструментом одной страны против другой.

«Когда мы сталкиваемся с тем, что нам не дают говорить и превращают СЕ в инструмент для шоу представителей киевского режима, то и принимаем решение заморозить своё участие. Сумма, которая сейчас фигурирует, это как раз долг за последние два года», — заметил Матвейчев.

Эксперт сказал, что если дальше так будет продолжаться, Россия может вообще покинуть эту площадку.