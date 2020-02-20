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Есть нюансы: Кремль объяснил низкие доходы граждан

20 февраля 2020, 20:24  •  94 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил низкие доходы граждан, отметив, что с каждым случаем нужно разбираться в отдельности. По его словам, работа по повышению благосостояния жителей России идёт, но есть нюансы.
В ходе брифинга Песков призвал не делать общих выводов о доходах всех граждан по отдельным случаям. По его словам, разбираться стоит с каждым примером индивидуально, так как есть нюансы.
Так Песков прокомментировал вчерашний инцидент в Санкт-Петербурге. После возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку президент России Владимир Путин отправился к столпившимся неподалеку гражданам пообщаться. Одна из пенсионерок посетовала на доход в 10 800 рублей в месяц.
Пресс-секретарь отметил, что в Кремле не считают вопрос провокацией. Песков указал, что названная сумма ниже установленного в стране прожиточного минимума.
"Во-первых, эта сумма ниже прожиточного минимума и ниже МРОТа. Собственно, мы часто приходили к выводу, что не везде чётко определена эта сумма. Точно так же, как иногда человек работает на полставки", - сказал он.
Песков также напомнил, что Владимир Путин поднял тему о доходах населения и призвал их повысить во время послания Федеральному Собранию.
"К сожалению, невозможно ожидать каких-то результатов сиюминутно. Для повышения создана целая программа", - добавил он.

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