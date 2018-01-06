«Есть мощные сближающие факторы»: что Пхеньян и Сеул обсудят на прямых переговорах

Власти Южной Кореи сообщили, что впервые с 2015 года проведут межправительственную встречу на высоком уровне с официальными лицами КНДР. Заявление было сделано после того, как по инициативе северокорейского лидера Ким Чен Ына восстановили работу горячей линии связи между правительствами двух стран. В российском МИД приветствовали начало прямого диалога и выразили надежду на достижение политического урегулирования на полуострове. Готовы ли Пхеньян и Сеул прийти к компромиссу, выяснял RT.

В пятницу, 5 января, Министерство объединения Республики Корея сообщило, что Пхеньян принял предложение Сеула и готов провести первые за два года переговоры на высшем уровне. Ожидается, что межправительственная встреча состоится 9 января в городе Пханмунджом, который расположен в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

Основной темой переговоров должно стать общее улучшение отношений между двумя государствами, а также возможное участие северокорейских спортсменов в предстоящей Олимпиаде в Пчёнхане, которая пройдёт в феврале этого года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официального представителя Министерства объединения Баи Таэ Юн.

По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, Москва рассчитывает на то, что обмен мнениями по участию спортсменов из КНДР в Играх будет не единственным предметом переговоров.

«Что касается предстоящих консультаций или переговоров, то, хотя заявленная их цель — параметры участия команды КНДР в зимних Олимпийских играх, мы думаем и рассчитываем на то, что у двух сторон будет возможность обменяться мнениями и по другим вопросам, по перспективам постепенного улучшения отношений, возможно, по другим аспектам работы в направлении политического решения, конечно, политического решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что начало прямого диалога между двумя государствами поможет снизить напряжённость в регионе.

«Приветствуем, что состоялись первые контакты между Сеулом и Пхеньяном. Считаем, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове», — отметила она.

За несколько дней до достижения договорённости о переговорах Сеул и Пхеньян восстановили работу горячей линии связи, которая также расположена в Пханмунджоме. Линия была разорвана в феврале 2016 года по инициативе КНДР в связи с решением Южной Кореи прекратить участие в развитии совместной промышленной зоны Кэсон.

3 января Северная и Южная Корея провели переговоры по восстановленной линии связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме

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Представитель Министерства по объединению Баи Таэ Юн, сообщивший о предстоящих переговорах, особо отметил, что Сеул приложит все усилия для того, чтобы в ходе зимней Олимпиады «не произошло инцидентов с нарушением санкций». Таким образом, южнокорейские власти обозначили свою позицию по возможной ситуации, при которой олимпийскую делегацию КНДР может возглавить один из партийных руководителей из Пхеньяна, находящийся в санкционном списке Вашингтона или Совбеза ООН.

«За ожесточением Сеула стояли США»

В день, когда стало известно о предстоящих переговорах, южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заверил граждан, что займёт более жёсткую позицию по отношению к КНДР по сравнению со своими предшественниками.

«Я не буду проявлять слабость или сосредотачиваться исключительно на диалоге, как мы поступали в прошлом. Я буду продвигать переговоры и стремиться к миру, но основой всему этому станет высокая обороноспособность», — приводит газета The New York Times слова из выступления Муна перед лидерами общественных организаций.

Однако самую жёсткую позицию в переговорах по урегулированию конфликта на Корейском полуострове занимал Вашингтон, считает зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. В связи с этим формат прямого диалога между Сеулом и Пхеньяном может оказаться более продуктивным.

«Наиболее жёстко настроенной стороной в этом треугольнике из Северной, Южной Кореи и США является именно американская. Они стояли за ожесточением позиции Южной Кореи на переговорах, провоцировали сюжеты, по которым срывались переговорные процессы в разных форматах», — пояснил в разговоре с RT Бакланов.

Бакланов подчеркнул, что именно позиция США сводила на нет объединяющие моменты, которые есть у Сеула и Пхеньяна.

«Последние полтора-два года именно в результате совершенно бескомпромиссно жёсткой линии Соединённых Штатов обстановка на Корейском полуострове достигла беспрецедентно высокого уровня напряжённости. Объединяющих моментов у Северной и Южной Кореи гораздо больше, чем может показаться. Были периоды, когда на полуострове начинала налаживаться мирная инфраструктура. Каждый раз, когда срывались переговоры и становились ясны причины, они были связаны с действиями, которые предпринимали США», — рассказал эксперт.

Выгодное сотрудничество

Исследовательский центр Европарламента ранее выпустил доклад, в котором утверждал, что, если Вашингтон нанесёт удар по КНДР, Пхеньян может ответить нападением на Южную Корею. При этом вполне вероятно, что КНДР осуществит атаку на столицу государства Сеул, который расположен всего в 40 километрах от границы.

В октябре постпред КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что Пхеньян разделяет идею денуклеаризации в мире, однако не планирует отказываться от собственного ядерного арсенала до тех пор, пока на такой шаг не пойдёт Вашингтон. Тогда северокорейский дипломат отметил, что Пхеньян уже преодолел ключевой рубеж при создании ядерных сил и теперь северокорейские военные располагают различными средствами доставки атомных снарядов.

Демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей

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Бакланов сомневается, что в намерения руководства КНДР когда-либо входило применение на азиатском пространстве силового метода. По его словам, стремительное наращивание ракетной и ядерных программ связано со стремлением северокорейского руководства обезопасить себя от возможных действий по силовой смене режима, которые могут предпринять США.

При этом он отметил, что, если встреча 9 января будет успешной, в дальнейшем можно рассчитывать на то, что переговоры между КНДР и Южной Кореей перейдут в доверительную фазу. Результатом этого, по словам дипломата, может стать решение давно назревших дипломатических проблем, которые не обсуждались из-за главной роли ядерного досье КНДР в повестке дня.

«В случае перехода двусторонних переговоров в доверительную фазу возможен такой вариант, когда ядерное досье будет выведено за повестку переговоров первого этапа и удастся разблокировать простейшие вопросы. Есть мощные сближающие факторы в плане экономического сотрудничества, очень выгодного для двух сторон, в том числе при содействии России. Например, строительство сквозной железной дороги, которая бы соединяла различные регионы Азиатского континента и проходила по территории Корейского полуострова», — заключил Бакланов.

Дипломат предупредил, что США явно или косвенно могут попытаться повлиять на ход переговоров и сделать попытку их сорвать. По его словам, таким образом Вашингтон может попытаться переложить ответственность за эскалацию обстановки на КНДР.

«Риск очень большой. Это лежит на поверхности. Им такие переговоры не нужны. Могут выясниться аргументы, искусственно нагнетаемые США и являющиеся главным раздражителем ситуации на Корейском полуострове. Силовая, бесцеремонная и хамская политика Америки в такой форме принуждает Северную Корею к наращиванию ядерного потенциала. Они убеждены, что США намерены силовым путём сменить режим», — считает эксперт.

В МИД России призвали Вашингтон проявить максимальную взвешенность и сдержанность. Рябков подчеркнул, что резкие заявления могут подорвать возможность устойчивого политического процесса.

«Заявления угрожающего характера, сигналы, пусть даже не со стороны официальных лиц, а со стороны политиков, всё равно оказывают воздействие на обстановку. Для всех в нынешней ситуации, по нашему убеждению, важно проявлять предельную ответственность», — заявил дипломат.

Новые санкции Китая

На фоне сообщений о переговорах Министерство коммерции КНР заявило, что прекращает экспортировать в КНДР металлы, промышленное оборудование и транспортные средства для перевозки грузов, а также сырую нефть и нефтепродукты. Экспорт рафинированной нефти ограничится 500 тысячами тонн до 31 декабря 2018 года. Также в документе, опубликованном министерством, было указано, что китайские власти вводят ограничения на импорт товаров из Северной Кореи.

«С момента оглашения данного заявления Китай также вводит полный запрет на ввоз северокорейского продовольствия и сельхозпродукции. Подобные меры распространяются на закупку магнезита и окиси магния, древесины, оборудования, электроприборов, а также на суда, построенные в КНДР», — приводит текст заявления ТАСС.

Ранее официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что власти КНР будут вести строгий контроль за соблюдением санкционного режима в отношении Пхеньяна и жёстко пресекать его нарушения со стороны частных лиц и китайских компаний.