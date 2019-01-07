Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Филькина грамота не подписана": В Сети посмеялись над томосом, которы...
Украина пожаловалась в ЕСПЧ на арест своих моряков в Керченском проливе
Эрдоган проигрывает Идлиб «Ан-Нусре». Что дальше?
«Жёсткая зависимость и ограничение церковных прав»: на каких условиях Киев получ...
Главная / В мире

«Есть много вопросов, по которым позиции близки»: как будут развиваться отношения России и Индии в 2019 году

07 января 2019, 22:40  •  55 • В мире
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на Восточный экономический форум в качестве главного гостя. Также лидеры двух стран поздравили друг друга с праздниками и обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки. По мнению экспертов, в развитии отношений Москвы и Нью-Дели одинаково заинтересованы обе стороны.
 
Владимир Путин и Нарендра Моди РИА Новости © Максим Блинов
 

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в Восточном экономическом форуме в 2019 году в качестве главного гостя.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что два лидера по телефону «тепло поздравили друг друга с наступившим Новым годом». «Нарендра Моди высказал также самые добрые пожелания российскому народу в связи с Рождеством Христовым», — сообщили в пресс-службе.

В разговоре Путин и Моди обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня. «Отношения традиционной дружбы и особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией продолжают динамично развиваться», — подчеркнули в Кремле.

Путин также пожелал Моди успеха на предстоящих парламентских выборах. Возглавляемый индийским премьером Национально-демократический альянс, согласно соцопросам, должен получить большинство народных голосов, но преимущество может оказаться не таким значительным, чтобы избавить Моди от необходимости заручиться голосами оппозиции.

«Высшая степень заинтересованности в отношениях»

Индию и Россию ещё в советские времена объединяли дружественные связи, заявил в беседе с RT кандидат исторических наук, историк и публицист Станислав Хатунцев.

«Что касается сотрудничества, то это традиционно военная сфера — закупка вооружений, военных технологий, совместное производство. Атомная промышленность — постройка атомных станций, закупка оборудования. IT-технологии — для большей независимости России и Индии от программных продуктов Запада», — заметил эксперт.

Историк напомнил, что Индия представляет собой крупнейшую державу Южной Азии. «Индия важна для создания геополитического баланса», — подчеркнул эксперт.

Партнёрство между Россией и Индией в минувшем году отметилось несколькими крупными событиями, одним из которых стало заключение контракта на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Сделку заключили во время визита Владимира Путина в Нью-Дели в октябре 2018 года. Кроме значимости самого заключения контракта, примечательно ещё одно обстоятельство: сделку общей суммой свыше $5 млрд заключили в рублях (около 330 млрд рублей).

Кроме того, в 2018 году прошли российско-индийские военные учения «Индра-2018», состоявшие из сухопутной и морской частей.

В минувшем декабре посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма в интервью «Красной звезде» заявил, что перед государствами стоит задача «вывести отношения на новый уровень».

«А именно — выйти за рамки отношений, основанных на принципе «продавец — покупатель», к совместным разработкам и производству, а также к тому, чтобы использовать сильные стороны друг друга для более тесного сотрудничества… С этой позиции мы будем поддерживать российскую военную промышленность и способствовать тому, чтобы она стала активным участником и партнёром индийской программы «Делай в Индии», — сказал Венкатеш Варма.

Констатация успеха: хакеры опубликовали отчёты Integrity Initiative о достижениях RT

Приглашение в качестве главного гостя на ВЭФ со стороны российского лидера говорит об особых отношениях между странами, подчеркнула в беседе с RT руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

«Несколько раз встречались Путин и индийский премьер-министр, всегда (встречи. — RT) проходили в дружественной обстановке и свидетельствовали о том, что есть взаимопонимание. Мы, как и индийская сторона, заинтересованы в развитии отношений», — считает эксперт.

«Экономическая и научно-техническая стороны, совместные проекты, которые мы осуществляем, такие как строительство АЭС «Куданкулам». Я уже не говорю о традиционных цивилизационных отношениях», — отметила она.

Кроме того, обе стороны заинтересованы в развитии политических связей, добавила Шаумян.

«Есть много вопросов, по которым позиции (России и Индии. — RT) близки в нашем неспокойном мире», — заключила эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
55
Источник
Похожие новости
07 января 2019, 22:54
Французский телеканал объявил свой протест "желтым жилетам" и прекратил освещение их акций
07 января 2019, 16:24
Девушки из Саудовской Аравии впервые начнут работать стюардессами уже в январе
06 января 2019, 23:54
Поспешил с выводом: Трамп заявил, что не обещал быстрого ухода войск США из Сирии
06 января 2019, 23:54
«Для укрепления отношений с союзниками по НАТО»: десантный корабль ВМС США направился в Чёрное море
07 января 2019, 19:39
Эрдоган проигрывает Идлиб «Ан-Нусре». Что дальше?
07 января 2019, 22:39
«Движение перешло к политическим требованиям»: какие перспективы у партии «жёлтых жилетов»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
01 января 2019, 07:24
"Иллюзий больше нет": Коротченко об итогах 2018 года в противостоянии США и России
06 января 2019, 17:39
"Русский медведь разгневан и начал действовать": как арабы реагировали на дискуссию России и Израиля
07 января 2019, 16:24
"Филькина грамота не подписана": В Сети посмеялись над томосом, который Украине пришлось вернуть в Стамбул
02 января 2019, 22:24
"Растолковал про киевскую провокацию": На разговор Путина с Макроном отреагировали пользователи Сети
01 января 2019, 20:24
"Дело не только в ПРО США": В Совфеде отвергли возможность передачи Курил Японии
05 января 2019, 02:24
"Самый нереальный проект Кремля": Крымский мост показал блеф Киева, став самым популярным в Сети
02 января 2019, 22:24
"Бутина? Нет, не слышали": Сеть отреагировала на требование США "немедленно освободить" задержанного в России американца
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.