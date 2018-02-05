Есть место, куда не нагадил американский "птеродемократус"? • 270 • Аналитика



Минюст заявляет, что без коррупции не обошлось принятие решений по проведению Олимпиады-2014 в Сочи, 2016 – в Рио-де-Жанейро, а также по будущему проведения Чемпионата мира по футболу в России (2018) и Катаре (2022). Также Катар фигурирует в коррупционной схеме, которую «расследует» Минюст, применительно к легкоатлетическому международному турниру в следующем году.



Как выясняется, Минюст Соединённых Штатов рассматривает «свидетельства» и о якобы имевших место фактах рэкета и отмывания денег через Международный олимпийский комитет при наделении тех или иных стран правом на проведение различного рода крупных турниров.

Из материала NYT:



Следствием были запрошены документы, свидетельские показания и финансовые отчёты, относящиеся к 2013 году. С тех пор Соединенные Штаты выиграли заявки на проведение двух крупных спортивных мероприятий: 2021 - чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон, и летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. В повестке в прямом эфире не упоминается олимпийская заявка в Лос-Анджелесе.



То есть среди всей череды подозрений Минюста в отношении России, Бразилии и Катара проскальзывает подозрение по легкоатлетическому ЧМ в Юджине (США). Мол, обратите внимание – мы полностью открыты и непредвзяты – даже по американским заявкам готовы проводить расследование. Понятно, что это всего лишь уловка для сведения счёта с теми, кто выбивается или готов выбиться из русла американской политики, но вот что интересно: после таких публикаций в американской прессе активизировались в большей степени сторонники теории трамповского заговора в самих США.



Как только в списке претензий со стороны министерства юстиции США оказались претензии к американскому Национальному олимпийскому комитету (НОК), сторонники теории заговора объявили, что «протрамповский» Минюст открывает ящик Пандоры в отношении «национального спорта США». Нашлись и те, кто объявил, что «пропутинский» Трамп «дал отмашку» якобы на уничтожение системы работы Международного олимпийского комитета, который «делает всё, чтобы противостоять российской допинговой (ну, конечно государственной, какой же ещё...) программе. А как же Катар и Бразилия? – интересуются у сторонников теории заговора. – А это для того, чтобы затереть следы «мести Путина» МОКу и самим США, - отвечают те.



В общем, очередные страшилки из серии «российского вмешательства во внутренние дела».



А если порассуждать...



О своём расследовании Минюст США объявил ещё до того, как Международный спортивный арбитраж (CAS) объявил об удовлетворении 28 апелляций российских атлетов и частичном удовлетворении ещё 11-ти. Можно предположить, что, прими своё решение CAS на пару суток раньше, в числе организаций, оказавшихся в «коррупционном» перечне американского министерства юстиции, оказался и бы и он (швейцарский арбитраж). По какой причине? Да ровно по той самой причине, что, постоянно выкрикивая о «российском вмешательстве», США окончательно встали на путь реального вмешательства в абсолютно любые дела и процессы по всему миру. Лю-бы-е!





Американский "птеродемократус" с 13-ю молниями и 13-листовой ветвью в лапах на 13-ти гербовых полосках Победу над Японией одержала не бомба, а Сталин? (Foreign Policy, США)



Шутка сказать – Вашингтон считает себя вправе указывать уже и союзникам, как тем голосовать по резолюциям ООН. Шаг вправо, шаг влево – американское недовольство и кнут. Движение в правильном русле – пряник, ну или чаще тот же кнут, но только временно спрятанный за спину.



Проще сосчитать, куда в последнее время рука американского «демократического» контроля не дотягивалась, нежели перечислить всё то, где США «отмечались» - будь то, псевдопрограмма допинга с натасканным на травлю Родченковым, список Магнитского, санкции за барьер педераст-пропаганде или российские выборы. Это на секундочку... если кто-то из либеральных «партнёров» вдруг подзабыл, что начало санкционной кампании в отношении России проявило себя ещё до того, как в СМИ появился термин «Крымская весна».



А потому, когда кто-то из среды либерал-медиа вдруг объявляет, что «отдадим Крым – всё уляжется» - пять раз «Ха». Ну, кого вы, господа, пытаетесь обмануть – граждан страны, которая не жила под санкциями только в те годы, когда разваливалась под кровавые усобицы на Кавказе на фоне бурных аплодисментов «больших заокеанских друзей».



И когда кто-то из лиц, занимавших высокие посты в экономических блоках ранней ельцинского кунсткамеры, сегодня объявляет, что именно американские санкции мешают нам развивать экономику, а потому нужно: а) отдать Крым Украине, б) покаяться за советский период, в) разрезать самолёты и ракеты на «дуршлаги», г) распустить армию, чтобы «повысить пенсии», д) добиться лояльности западных партнёров, то хочется спросить: где сами-то средства держите, «уважаемые»? Почему при вашей управленческой активности был полный швах и с экономикой и с внешней, и с внутренней политикой?



На что нацелена активность Минюста США в отношении международных спортивных организаций? Ответ один: на итоговое получение тотального контроля над любой из них. Такого контроля, чтобы конечное решение фактически по любому вопросу зависело от поднятой (или не поднятой) руки США. Как говорится, в каждой бочке... На минувшей неделе министерство юстиции США начало расследование в отношении крупных международных спортивных организаций. Речь идёт о Международном олимпийском комитете, FIFA, Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а также Национальном олимпийском комитета США. В американском Минюсте заявили, что расследование касается фактов выявленной коррупции, касающихся наделения правами тех или иных городов на проведение престижных международных соревнований. При этом опубликованные в New York Times данные привлекают внимание ещё и тем, что коррупционные схемы в спорте Минюст обнаруживает практически повсеместно, кроме наделения правом на проведение Олимпиады-2028 Лос-Анджелеса.Минюст заявляет, что без коррупции не обошлось принятие решений по проведению Олимпиады-2014 в Сочи, 2016 – в Рио-де-Жанейро, а также по будущему проведения Чемпионата мира по футболу в России (2018) и Катаре (2022). Также Катар фигурирует в коррупционной схеме, которую «расследует» Минюст, применительно к легкоатлетическому международному турниру в следующем году.Как выясняется, Минюст Соединённых Штатов рассматривает «свидетельства» и о якобы имевших место фактах рэкета и отмывания денег через Международный олимпийский комитет при наделении тех или иных стран правом на проведение различного рода крупных турниров.Из материала NYT:То есть среди всей череды подозрений Минюста в отношении России, Бразилии и Катара проскальзывает подозрение по легкоатлетическому ЧМ в Юджине (США). Мол, обратите внимание – мы полностью открыты и непредвзяты – даже по американским заявкам готовы проводить расследование. Понятно, что это всего лишь уловка для сведения счёта с теми, кто выбивается или готов выбиться из русла американской политики, но вот что интересно: после таких публикаций в американской прессе активизировались в большей степени сторонники теории трамповского заговора в самих США.Как только в списке претензий со стороны министерства юстиции США оказались претензии к американскому Национальному олимпийскому комитету (НОК), сторонники теории заговора объявили, что «протрамповский» Минюст открывает ящик Пандоры в отношении «национального спорта США». Нашлись и те, кто объявил, что «пропутинский» Трамп «дал отмашку» якобы на уничтожение системы работы Международного олимпийского комитета, который «делает всё, чтобы противостоять российской допинговой (ну, конечно государственной, какой же ещё...) программе. А как же Катар и Бразилия? – интересуются у сторонников теории заговора. – А это для того, чтобы затереть следы «мести Путина» МОКу и самим США, - отвечают те.В общем, очередные страшилки из серии «российского вмешательства во внутренние дела».А если порассуждать...О своём расследовании Минюст США объявил ещё до того, как Международный спортивный арбитраж (CAS) объявил об удовлетворении 28 апелляций российских атлетов и частичном удовлетворении ещё 11-ти. Можно предположить, что, прими своё решение CAS на пару суток раньше, в числе организаций, оказавшихся в «коррупционном» перечне американского министерства юстиции, оказался и бы и он (швейцарский арбитраж). По какой причине? Да ровно по той самой причине, что, постоянно выкрикивая о «российском вмешательстве», США окончательно встали на путь реального вмешательства в абсолютно любые дела и процессы по всему миру.Шутка сказать – Вашингтон считает себя вправе указывать уже и союзникам, как тем голосовать по резолюциям ООН. Шаг вправо, шаг влево – американское недовольство и кнут. Движение в правильном русле – пряник, ну или чаще тот же кнут, но только временно спрятанный за спину.Проще сосчитать, куда в последнее время рука американского «демократического» контроля не дотягивалась, нежели перечислить всё то, где США «отмечались» - будь то, псевдопрограмма допинга с натасканным на травлю Родченковым, список Магнитского, санкции за барьер педераст-пропаганде или российские выборы. Это на секундочку... если кто-то из либеральных «партнёров» вдруг подзабыл, что начало санкционной кампании в отношении России проявило себя ещё до того, как в СМИ появился термин «Крымская весна».А потому, когда кто-то из среды либерал-медиа вдруг объявляет, что «отдадим Крым – всё уляжется» - пять раз. Ну, кого вы, господа, пытаетесь обмануть – граждан страны, которая не жила под санкциями только в те годы, когда разваливалась под кровавые усобицы на Кавказе на фоне бурных аплодисментов «больших заокеанских друзей».И когда кто-то из лиц, занимавших высокие посты в экономических блоках ранней ельцинского кунсткамеры, сегодня объявляет, что именно американские санкции мешают нам развивать экономику, а потому нужно: а) отдать Крым Украине, б) покаяться за советский период, в) разрезать самолёты и ракеты на «дуршлаги», г) распустить армию, чтобы «повысить пенсии», д) добиться лояльности западных партнёров, то хочется спросить: где сами-то средства держите, «уважаемые»? Почему при вашей управленческой активности был полный швах и с экономикой и с внешней, и с внутренней политикой?На что нацелена активность Минюста США в отношении международных спортивных организаций? Ответ один: на итоговое получение тотального контроля над любой из них. Такого контроля, чтобы конечное решение фактически по любому вопросу зависело от поднятой (или не поднятой) руки США. Как говорится, в каждой бочке... Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 270 Источник Похожие новости Валентин Катасонов: Глазьев еще смягчает ситуацию, на самом деле отток капитала в три раза больше Россия нашла способ быстро и дешево возродить танковую мощь советского времени Есть место, куда не нагадил американский "птеродемократус"?

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