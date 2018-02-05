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Есть место, куда не нагадил американский "птеродемократус"?
05 февраля 2018, 09:24 • 270 • Аналитика
На минувшей неделе министерство юстиции США начало расследование в отношении крупных международных спортивных организаций. Речь идёт о Международном олимпийском комитете, FIFA, Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а также Национальном олимпийском комитета США. В американском Минюсте заявили, что расследование касается фактов выявленной коррупции, касающихся наделения правами тех или иных городов на проведение престижных международных соревнований. При этом опубликованные в New York Times данные привлекают внимание ещё и тем, что коррупционные схемы в спорте Минюст обнаруживает практически повсеместно, кроме наделения правом на проведение Олимпиады-2028 Лос-Анджелеса.
Минюст заявляет, что без коррупции не обошлось принятие решений по проведению Олимпиады-2014 в Сочи, 2016 – в Рио-де-Жанейро, а также по будущему проведения Чемпионата мира по футболу в России (2018) и Катаре (2022). Также Катар фигурирует в коррупционной схеме, которую «расследует» Минюст, применительно к легкоатлетическому международному турниру в следующем году.
Как выясняется, Минюст Соединённых Штатов рассматривает «свидетельства» и о якобы имевших место фактах рэкета и отмывания денег через Международный олимпийский комитет при наделении тех или иных стран правом на проведение различного рода крупных турниров.
Из материала NYT:
Следствием были запрошены документы, свидетельские показания и финансовые отчёты, относящиеся к 2013 году. С тех пор Соединенные Штаты выиграли заявки на проведение двух крупных спортивных мероприятий: 2021 - чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон, и летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. В повестке в прямом эфире не упоминается олимпийская заявка в Лос-Анджелесе.
То есть среди всей череды подозрений Минюста в отношении России, Бразилии и Катара проскальзывает подозрение по легкоатлетическому ЧМ в Юджине (США). Мол, обратите внимание – мы полностью открыты и непредвзяты – даже по американским заявкам готовы проводить расследование. Понятно, что это всего лишь уловка для сведения счёта с теми, кто выбивается или готов выбиться из русла американской политики, но вот что интересно: после таких публикаций в американской прессе активизировались в большей степени сторонники теории трамповского заговора в самих США.
Как только в списке претензий со стороны министерства юстиции США оказались претензии к американскому Национальному олимпийскому комитету (НОК), сторонники теории заговора объявили, что «протрамповский» Минюст открывает ящик Пандоры в отношении «национального спорта США». Нашлись и те, кто объявил, что «пропутинский» Трамп «дал отмашку» якобы на уничтожение системы работы Международного олимпийского комитета, который «делает всё, чтобы противостоять российской допинговой (ну, конечно государственной, какой же ещё...) программе. А как же Катар и Бразилия? – интересуются у сторонников теории заговора. – А это для того, чтобы затереть следы «мести Путина» МОКу и самим США, - отвечают те.
В общем, очередные страшилки из серии «российского вмешательства во внутренние дела».
А если порассуждать...
О своём расследовании Минюст США объявил ещё до того, как Международный спортивный арбитраж (CAS) объявил об удовлетворении 28 апелляций российских атлетов и частичном удовлетворении ещё 11-ти. Можно предположить, что, прими своё решение CAS на пару суток раньше, в числе организаций, оказавшихся в «коррупционном» перечне американского министерства юстиции, оказался и бы и он (швейцарский арбитраж). По какой причине? Да ровно по той самой причине, что, постоянно выкрикивая о «российском вмешательстве», США окончательно встали на путь реального вмешательства в абсолютно любые дела и процессы по всему миру. Лю-бы-е!
Американский "птеродемократус" с 13-ю молниями и 13-листовой ветвью в лапах на 13-ти гербовых полосках
Шутка сказать – Вашингтон считает себя вправе указывать уже и союзникам, как тем голосовать по резолюциям ООН. Шаг вправо, шаг влево – американское недовольство и кнут. Движение в правильном русле – пряник, ну или чаще тот же кнут, но только временно спрятанный за спину.
Проще сосчитать, куда в последнее время рука американского «демократического» контроля не дотягивалась, нежели перечислить всё то, где США «отмечались» - будь то, псевдопрограмма допинга с натасканным на травлю Родченковым, список Магнитского, санкции за барьер педераст-пропаганде или российские выборы. Это на секундочку... если кто-то из либеральных «партнёров» вдруг подзабыл, что начало санкционной кампании в отношении России проявило себя ещё до того, как в СМИ появился термин «Крымская весна».
А потому, когда кто-то из среды либерал-медиа вдруг объявляет, что «отдадим Крым – всё уляжется» - пять раз «Ха». Ну, кого вы, господа, пытаетесь обмануть – граждан страны, которая не жила под санкциями только в те годы, когда разваливалась под кровавые усобицы на Кавказе на фоне бурных аплодисментов «больших заокеанских друзей».
И когда кто-то из лиц, занимавших высокие посты в экономических блоках ранней ельцинского кунсткамеры, сегодня объявляет, что именно американские санкции мешают нам развивать экономику, а потому нужно: а) отдать Крым Украине, б) покаяться за советский период, в) разрезать самолёты и ракеты на «дуршлаги», г) распустить армию, чтобы «повысить пенсии», д) добиться лояльности западных партнёров, то хочется спросить: где сами-то средства держите, «уважаемые»? Почему при вашей управленческой активности был полный швах и с экономикой и с внешней, и с внутренней политикой?
На что нацелена активность Минюста США в отношении международных спортивных организаций? Ответ один: на итоговое получение тотального контроля над любой из них. Такого контроля, чтобы конечное решение фактически по любому вопросу зависело от поднятой (или не поднятой) руки США. Как говорится, в каждой бочке...
Автор: Володин Алексей
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