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Есть макет, но нет "Соколов": Украина презентовала "антироссийские" беспилотники
08 ноября 2020, 22:50 • 49 • В мире
Украина презентовала беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Сокол-300", главная цель которых - противостояние "российской угрозе". Планируют поставить их на вооружение уже через девять месяцев. Одна загвоздка: пока есть макет, но нет самих "Соколов".
Разработкой занимается киевское военно-промышленное конструкторское бюро "Луч". 6 ноября на базе авиастроительного завода в пригороде Киева прошла презентация БПЛА, которые по-украински называются "Сокiл-300".
Украинские СМИ сообщают, что "Сокол-300" имеет разведывательно-ударное назначение. Он способен "наносить удары в оперативную и тактическую глубину противника". Способен нести до 300 килограммов полезной нагрузки. Это управляемые ракеты, максимальная дальность поражения которых составляет 10 километров. Аппарат может разогнаться до 335 километров в час, имеет чуть больше 8,5 метров в длину и размах крыла 14 метров.
Идею проекта вынашивали несколько лет, макет начали делать весной-летом 2020 года, а на вооружение поставить должны приблизительно через девять месяцев, пишет EADaily со ссылкой на КБ "Луч". Боевое назначение этих БПЛА - противостояние некоей "российской угрозе", но говорить об этом пока рано, так как произведены ещё даже не все комплектующие.
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