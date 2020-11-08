Есть макет, но нет "Соколов": Украина презентовала "антироссийские" беспилотники

Разработкой занимается киевское военно-промышленное конструкторское бюро "Луч". 6 ноября на базе авиастроительного завода в пригороде Киева прошла презентация БПЛА, которые по-украински называются "Сокiл-300".

Украинские СМИ сообщают, что "Сокол-300" имеет разведывательно-ударное назначение. Он способен "наносить удары в оперативную и тактическую глубину противника". Способен нести до 300 килограммов полезной нагрузки. Это управляемые ракеты, максимальная дальность поражения которых составляет 10 километров. Аппарат может разогнаться до 335 километров в час, имеет чуть больше 8,5 метров в длину и размах крыла 14 метров.

Идею проекта вынашивали несколько лет, макет начали делать весной-летом 2020 года, а на вооружение поставить должны приблизительно через девять месяцев, пишет EADaily со ссылкой на КБ "Луч". Боевое назначение этих БПЛА - противостояние некоей "российской угрозе", но говорить об этом пока рано, так как произведены ещё даже не все комплектующие.