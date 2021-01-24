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Есть ли у Путина дворец в Геленджике? Москва, Кремль - честный ответ

24 января 2021, 21:00  •  190 • Политика
Авторы проекта "Москва. Кремль. Путин" пообещали дать честный ответ на волнующий всех вопрос: есть ли у Путина дворец в Геленджике?
Новый выпуск проекта "Москва. Кремль. Путин" будет посвящён нескольким важным темам последних дней. Например, ведущие узнают, каковы перспективы российско-американских отношений при новом президенте США Джо Байдене.
Но самое главное - авторы пообещали наконец дать честный ответ на вопрос, есть ли у президента России "дворец" под Геленджиком, о котором заявляет в своём "расследовании" Алексей Навальный.
В воскресенье, 24 января, в 22:00 ведущие передачи обещают показать эксклюзивное интервью с главой кремлёвской администрации Дмитрием Песковым. Краткий анонс нового выпуска проекта интригует: в нём показана нарезка самых громких высказываний американских политиков о России и даже зажигательный танец Джорджа Буша-младшего под "барыню".
А в конце авторы для пущей интриги показали Владимира Путина, который шёпотом отвечает на какой-то вопрос: "По секрету скажу - да". Связаны ли эти слова с вопросом из нашего заголовка, узнаем сегодня в 22:00.

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