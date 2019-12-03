Есть ли у политиков моральное право выбирать Родину

У генерала Власова были свои резоны к предательству. Страх смерти, возможно, ненависть к Сталину. Только это ничего не меняло. Генерал Красной Армии Власов стал «власовым».

Рефлексии политических извращенцев никак на этот исторический факт повлиять не смогли. Война не оставляет третьего выбора. Поэтому генерал Деникин – наш. А генерал Власов – предатель.

Сейчас не война, конечно. Только «случай Роберта Шлегеля» достоин того, чтобы его обсудить именно в этой системе координат.

Натуральный беженец, приехавший из Туркмении в Россию только в 1998 году в возрасте 14 лет, без какого-либо внятного образования делает стремительную политическую карьеру.

Начал работать в проправительственном молодежном движении «Наши» и стал его федеральным комиссаром (чтобы это ни значило) в 2010 году.

В 2004 в возрасте 23 лет избран депутатом Государственной думы, став самым молодым членом федерального собрания за всю его историю. Оставался в Думе 5 и 6 созывов, занимая должность заместителя председателя Комитета по информполитике, с 2016 года член Генерального совета партии «Единая Россия».

Шлегель - автор и подписант ряда самых «охранительских» законопроектов. Среди них – «Закон Димы Яковлева», запрещающего усыновление российских сирот гражданами США; «поправка Шлегеля», которая предусматривала закрытие СМИ за «публикацию материалов клеветнического характера», поправки об усилении ответственности родителей за распитие спиртных напитков и курение их детей. Шлегель инициировал расследования Генпрокуратуры против телеканала Дождь и политолога Станислава Белковского.

Людям, которые пересекались с Робертом Шлегелем во время его работы в Госдуме, отмечали его демонстративный «путинизм» такого градуса, про который говорят, что «он больший католик, чем сам Папа Римский».

Шлегель – один из самых ярких представителей поколения новой политической элиты, лишенной всяческих «совковых» предрассудков, которые и должны были построить Россию будущего.

И вот 2 декабря 2019 года появляется информация о том, что Роберт Шлегель стал гражданином Германии и «полностью пересмотрел свое прошлое».

Московская политическая тусовка словно воды в рот набрала. Никто не решается первым заговорить и прокомментировать этот выдающийся скандал. Некоторые особенно тупые журналисты поспешили на всякий случай заявить, что «Шлегель, как этнический немец имел полное моральное право выбирать себе родину». Только они не догадываются, что прими государство такую толерантную и терпимую позицию, оно первым делом начнет вычищать инородцев из всех органов власти как потенциально нелояльных.

Нет, дорогие мои. Никакого морального права выбирать Родину у Шлегеля не было. Родина у него была, и он ее предал.

Просто иногда нужно называть вещи своими именами. Не репатриант, не политический беженец, а – предатель.

Никакого права на частную жизнь, которое есть у обычного обывателя, бизнесмена или программиста на языке Java, у политика и чиновника в России никогда не было. Получая должность или мандат, они становятся частью «власти», принимая пожизненное членство в довольно закрытой корпорации, с особенностями которой мы миримся ровно до того момента, пока считаем ее «своей».

Вот ельцинскую власть и всех ее присных мы считали антинациональной, презирали ее и своей не считали.

Секрет же рейтинга Путина очень простой. Российские граждане убеждены в том, что в высших эшелонах власти сегодня предателей нет. И пока мы будем в этом убеждены, с рейтингом президент ничего особенного не произойдет.

«Случай Роберта Шлегеля» - это вполне достаточный повод, чтобы задать вопросы его коллегам, начальникам, кураторам. Всем, кто рекомендовал его назначения и поддерживал стремительный карьерный рост способного молодого человека.

Ваш протеже нас всех продал. Не хотите ли пояснить, что стало причиной вашей невероятной слепоты, что вы не смогли рассмотреть беспринципного индивида, который показной патриотизм сделал своей профессией? А вы-то сами правда Россию любите, или тоже думаете, что имеете моральное право выбирать себе родину?

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