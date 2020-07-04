Есть ли у НАТО спутниковые снимки с места крушения MH17? Суд отказался направлять новый запрос

Голландский суд отказался направлять повторный запрос в НАТО по поводу спутниковых данных в день крушения малайзийского "Боинга". С соответствующей просьбой к суду в Нидерландах обратился представитель защиты одного из обвиняемых. Адвокат Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк обратил внимание суда, что НАТО не предоставила Службе военной разведки Нидерландов спутниковые данные с места авиакатастрофы.

Он подчеркнул, что суду следует выяснить, имеются ли у альянса записи Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения за 17 июля 2014 года.

В ответ на это суд напомнил об ответе, поступившем из НАТО на первый запрос по этому поводу. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс пояснил, что, судя по ответу, у военных НАТО нет требуемых сведений.

"Ответ свидетельствует о том, что самолёты системы АВАКС не зафиксировали никаких данных с места крушения рейса MH17", - сказал он.

Просьба адвоката Пулатова, таким образом, была отклонена, передаёт РИА Новости.