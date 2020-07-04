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Есть ли у НАТО спутниковые снимки с места крушения MH17? Суд отказался направлять новый запрос
04 июля 2020, 03:00 • 29 • В мире
Суд в Нидерландах отклонил просьбу защиты по делу о крушении рейса MH17 о повторном запросе спутниковых данных у НАТО. Ранее с предложением запросить у военного блока записи выступил адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк.
Голландский суд отказался направлять повторный запрос в НАТО по поводу спутниковых данных в день крушения малайзийского "Боинга". С соответствующей просьбой к суду в Нидерландах обратился представитель защиты одного из обвиняемых. Адвокат Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк обратил внимание суда, что НАТО не предоставила Службе военной разведки Нидерландов спутниковые данные с места авиакатастрофы.
Он подчеркнул, что суду следует выяснить, имеются ли у альянса записи Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения за 17 июля 2014 года.
В ответ на это суд напомнил об ответе, поступившем из НАТО на первый запрос по этому поводу. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс пояснил, что, судя по ответу, у военных НАТО нет требуемых сведений.
"Ответ свидетельствует о том, что самолёты системы АВАКС не зафиксировали никаких данных с места крушения рейса MH17", - сказал он.
Просьба адвоката Пулатова, таким образом, была отклонена, передаёт РИА Новости.
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