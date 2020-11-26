Есть ли у Малайзии будущее с нынешней властью?

Проблемы парламентской демократии становятся очевидными, когда королю приходится вмешиваться в процесс принятия бюджета. Тот факт, что малайзийский монарх, обычно являющийся церемониальной фигурой, стал настолько вовлечен в дела правительства, свидетельствует о крахе политической экономики. Но проблема гораздо шире - Малайзия утрачивает лидерство.

Мало кто из малазийцев знает членов королевской семьи; трон переходит между наследными султанами девяти штатов. Но Малайзия сейчас настолько страдает от политических, культурных и экономических аномалий, что нынешнему монарху пришлось выйти из тени и вмешаться в решение старых распрей. Пандемия усугубила эти проблемы.

Возьмем Махатхира Мохаммеда, который руководил правительством с 1981 по 2003 годы. В 95 лет он все еще готов к политической борьбе. Махатхира мог бы не без основания претендовать на роль «строителя нации», если бы он знал, когда следует уйти.

Вместо этого он умудряется «пакостить» Малайзии, дергая за политические ниточки, чем раздражает все слои общества и вызывает возмущение на Западе. Он снова занялся этим, рассуждая, что мусульмане имеют право убивать французов в ответ на массовые убийства прошлого. Франция призвала Twitter заморозить его аккаунт, и пост был удален.

Отсутствие лидерства, к сожалению, не ограничивается одним человеком. Король Абдалла Ахмад Шах дал понять, что его поддержка кабинета нынешнего премьер-министра Мухиддина Ясина слаба, и призвал законодателей утвердить бюджет на 2021 год. Он отклонил просьбу Мухиддина подписать декларацию о чрезвычайном положении. Премьер-министр получил бы финансирование и другие полномочия — не такая уж безумная идея, учитывая глубокую рецессию и всплеск заболеваемости Covid-19. Более тяжелые последствия имело бы «замораживание» вызовов Мухиддину, например, с помощью приостановки работы парламента, где он имеет минимальное большинство.

В отличие от соседних Индонезии и Филиппин, политика в Малайзии, похоже, не способна «дать дорогу молодым». Несмотря на свои недостатки, президенты Джоко Видодо и Родриго Дутерте заявляют о способности своих стран вернуть лидерство. Если Мухиддин будет свергнут в ближайшие недели, Малайзия станет обладателем четвертого правительства за последние три года.

Малайзия, похоже, застряла в 1998-м году, а также в большом политическом и экономическом коллапсе после азиатского финансового кризиса. Анвар Ибрагим, который был свергнут в тот год как наследник Махатхира, близок к тому, чтобы стать премьер-министром, только для того, чтобы вновь споткнуться — или быть заключенным в тюрьму. Наджиб Разак, бывший премьер-министр, осужденный за коррупцию, сохраняет влияние в ведущей политической партии страны. Все они представители более «молодого» поколения, чем Махатхир, но это вряд ли победа для молодежи - Мухиддину 73 года.

В бедах Малайзии кроется гораздо больше, чем фанатизм Махатхира или его борьба с соперниками и монархией (чью власть он обуздал в 1980-х годах, заработав противников, которые смогли отстранить его в марте).

Корни происходящего сегодня кроются в прошлом страны. В годы после Второй мировой войны истощенная Великобритания стремилась как можно скорее избавиться от колоний. В Малайзии власть должна была быть разделена между светскими избранными лидерами и традиционными правителями. В соответствии с этим компромиссом королевская власть сохраняла за собой резервные полномочия и определенную степень культурной и религиозной власти. Исполнительная власть находилась в руках премьер-министра. Северные штаты Борнео Саравак и Сабах — демографически и религиозно более разнообразные, чем полуостров — присоединились в 1963 году вместе с Сингапуром, который покинул их двумя годами позже.

Эти кусочки мозаики держались вместе до тех пор, пока существовал быстрый экономический рост и одна доминирующая политическая партия - Объединенная малайская национальная организация, которая отражала мнение большинства этнических малайцев. Они получали кучу привилегий, особенно в правительстве и при реализации государственных программ, в то время как граждане китайского происхождения из числа меньшинств исторически контролировали большую часть богатства частного сектора.

Теперь это в прошлом, страна эволюционировала, даже если политика этого не сделала. Наджиб привел ОМНО к ее первому поражению, в значительной степени из-за масштабной коррупции. Не являясь лидером в Юго-Восточной Азии, страна все больше оказывается под властью Китая и стран Персидского залива. Сабах и Саравак сосредоточились на своих собственные проектах и увеличении дохода от бурения нефтяных скважин. Исламские фундаменталисты прочно укоренились и постоянно вторгаются в ряды светских партий.

Это означает, что такие игроки как Махатхир имеют возможность вновь расправить плечи. Малайзия не является несостоявшимся государством, но процесс деградации начался. Covid-19 лишил экономический рост даже того слабого фундамента, что имелся раньше. Колеблющиеся столпы государственности и их проблемы видны всем. Даже без чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и самого глубокого экономического падения за последние десятилетия отсутствие решительного лидера имело бы трагические последствия. В эпоху пандемии это трагично.