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Есть ли у Белоруссии президент? Госдеп сказал своё слово после инаугурации Лукашенко

24 сентября 2020, 09:55  •  103 • Политика
Госдеп сказал своё слово после инаугурации Александра Лукашенко. Представитель американского ведомства заявил, что США не могут считать его законным президентом Белоруссии. По его мнению, итоги голосования и победа действующего главы республики - будто бы результат подтасовки.
Госдеп США высказал свою позицию по поводу нового срока Александра Лукашенко в качестве лидера Белоруссии.
В комментарии для агентства "РИА Новости" представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что якобы прошедшие в республике президентские выборы не являются справедливыми и свободными.
По его мнению, итоги голосования и победа действующего главы Белоруссии - будто бы результат подтасовки. На основе этого собеседник информагентства сформулировал однозначную точку зрения.
Соединённые Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны, - подчеркнули в Госдепартаменте.
Напомним, 23 сентября в Минске состоялась инаугурация президента. В связи с этим событием представители белорусской оппозиции призывали граждан присоединиться к несанкционированному митингу - так называемой акции неповиновения.

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