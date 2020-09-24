Есть ли у Белоруссии президент? Госдеп сказал своё слово после инаугурации Лукашенко

Госдеп США высказал свою позицию по поводу нового срока Александра Лукашенко в качестве лидера Белоруссии.

В комментарии для агентства "РИА Новости" представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что якобы прошедшие в республике президентские выборы не являются справедливыми и свободными.

По его мнению, итоги голосования и победа действующего главы Белоруссии - будто бы результат подтасовки. На основе этого собеседник информагентства сформулировал однозначную точку зрения.

Соединённые Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны, - подчеркнули в Госдепартаменте.

Напомним, 23 сентября в Минске состоялась инаугурация президента. В связи с этим событием представители белорусской оппозиции призывали граждан присоединиться к несанкционированному митингу - так называемой акции неповиновения.