Есть ли смысл в перезагрузке американо-саудовских отношений

Отчет, опубликованный разведывательным сообществом США о смерти саудовского журналиста Джамаля Хашогги, свидетельствует о том, что операция по задержанию и, вероятно, убийству Хашогги была одобрена Мохаммедом бен Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии. Известный во всем мире как МБС, член королевской семьи хотел смерти Хашогги. Он хотел не только избавиться от язвительного критика, но также предупредить других потенциальных «недоброжелателей».

Найти прямых улик, конечно, не удастся, но рука МБС повсюду в деле Хашогги. Есть немногочисленные доказательства того, что за похищением и убийством стоят люди, близкие к наследному принцу. Также большинство аналитиков и экспертов признают, что никакие политически значимые события в Саудовской Аравии не происходят без одобрения МБС.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа не была заинтересована в поиске виноватых, как, впрочем, и в ряде других случаев нарушений прав человека. Более того, Трамп хотел избежать конфликта с МБС, которого он рассматривал как главного союзника в борьбе с Ираном.

Администрация нынешнего лидера США Джо Байдена считает иначе. Она уже сократила участие США в военных операциях Саудовской Аравии в Йемене. И права человека играют центральную роль в подходе нового президента к миру. Тот факт, что Байден не общался напрямую с МБС, а вместо этого позвонил больному королю Салману, подчеркивает его желание отделить отношения США с королевством от отношений с наследным принцем.

Но это дистанцирование, вероятно, окажется невозможным. США не в состоянии предотвратить восхождение МБС на престол после смерти его отца. Любая попытка сделать это почти наверняка потерпит неудачу, что вызовет ответную реакцию националистов, спровоцирует внутреннюю нестабильность или и то, и другое. И дело в том, что у США есть много причин для поддержания рабочих отношений с человеком, который, вероятно, на протяжении десятилетий будет руководить страной, которая имеет решающее значение для установления мировых цен на энергоносители, сдерживания Ирана, противодействия терроризму, и, если она сама этого захочет, миру на Ближнем Востоке.

Рассмотрим Китай. Представители администрации Байдена обвинили китайское правительство в геноциде уйгурского меньшинства. Если это так, они обвиняют президента Китая Си Цзиньпина в геноциде, поскольку то, что происходит в провинции Синьцзян, не могло бы происходить без его одобрения. Тем не менее Байден недавно разговаривал с Си и обязательно будет регулярно встречаться с ним, чтобы обсуждать важные вопросы: Северную Корею, торговлю, изменение климата и многое другое.

Байден не ошибся, наладив связь с Си. Этого требуют стратегические и экономические интересы США, а способность Америки влиять на внутреннюю политику Китая ограничена. США могут и должны критиковать и наказывать, но было бы безответственно держать все двусторонние отношения в заложниках своей внутренней политики. Внешняя политика - это не сигнал добродетели; это о продвижении интересов. Важно определить приоритеты и расставить акценты.

В случае с МБС такой реализм может открыть новые возможности. За обещание встреч с официальными лицами администрации Байдена США должны запросить достойную цену. Например, не применять репрессий к политическим оппонентам и освобождение заключенных в тюрьму правозащитников.

Вовлечение саудовцев в дипломатию могло бы сохранить возможность решения израильско-палестинского конфликта. Объединенные Арабские Эмираты согласились нормализовать отношения с Израилем только тогда, когда Израиль обещал не аннексировать оккупированные палестинские территории в течение как минимум трех лет. Сообщается, что МБС готов навести мосты с Израилем, но его отец - нет, и большая часть населения Саудовской Аравии может быть против.

Пройдет много времени, прежде чем МБС будет приглашен в США, не говоря уже о том, чтобы посетить Овальный кабинет. Но отказ от общения с ним - не ответ. Прагматичные, условные отношения с ним могут обеспечить защиту и свободу многим саудитам, сделают возможным сотрудничество, чтобы помешать ядерным амбициям Ирана, положить конец войне в Йемене и улучшить перспективы израильско-палестинского мира. Ничто из этого не вернет Хашогги к жизни, но придаст дополнительный смысл его смерти.