Есть ли шанс на объединение России, Белоруссии и Украины: о моменте истины • 104 • Аналитика

Говоря о намечающейся (судя по имеющейся информации) на 7 февраля встрече с Владимиром Путиным, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в отношениях двух стран сейчас «наступил какой-то момент истины». Исходя из звучавших до этого из уст Александра Григорьевича в адрес России высказываний и последних событий, трактовать подобное заявление в положительном смысле вряд ли стоит.



Неужели исторический шанс на создание союза двух братских народов, который мог бы стать началом еще более широкого объединения, в том числе с Украиной, будет похоронен?







К огромному сожалению, есть все основания ожидать, что Лукашенко, испытывающий сейчас «головокружение» от общения с осчастливившим своим присутствием Минск государственным секретарем США и щедрых обещаний, которые тот раздавал, потребует от Москвы совершенно неприемлемых уступок и преференций. Чего-нибудь вроде «нефти по мировым ценам», которые «бацька» высчитывает по каким-то одному ему ведомым формулам, не имеющим ничего общего с реальностью. Таким образом, все пути к взаимоприемлемым решениям создавшихся между государствами конфликтных ситуаций, скорее всего, будут отрезаны намертво.



И не в нефти тут, по большому счету, дело! В конце концов, рынок Белоруссии для РФ не критичен, а вопросы с транзитом можно решить и без сантиментов. Не захочет же Лукашенко остаться без энергоносителей вообще! Проблема в другом: на таком «фундаменте» из взаимных претензий и обид воздвижение какого-либо объединения наших стран станет невозможным в принципе. Во всяком случае, до тех пор, пока не поменяется власть в Минске. При этом следует понимать и то, что смениться она может на полностью враждебную нашей стране, как это произошло на Украине. Лукашенко сегодня говорит: «Мы были архитекторами этих добрых отношений, нам ли их ломать под конец политической карьеры?!» Но ведь именно это он и делает!



Более того, белорусский лидер, как обычно, сильно преувеличивает собственное всемирно-историческое значение. Добрые, и не просто добрые, а братские отношения между Россией и Белоруссией, а равно и Украиной, – это не его личная заслуга, и не Владимира Путина, при всем уважении к обоим. Это столетия общей истории, общая кровь, пролитая на полях сотен битв и сражений, общие трагедии и победы. По сути дела, самых больших успехов, на военной ли стезе, в мирном ли строительстве, три народа добивались лишь будучи спаяны воедино одной великой державой, стоя в одном строю и под одним стягом. В жуткие времена смут, когда они оказывались разлучены, более того, стравлены друг с другом, их не ждало ничего, кроме кровопролития, разрухи и горя. Именно поэтому «коллективный Запад» веками прилагает усилия к тому, чтобы мы не были вместе, чтобы из братьев превратились во врагов.



И не надо говорить, что все это – ненужный пафос и пустые, затертые слова! Достаточно вспомнить маршрут последней поездки главы Госдепа США, и все тут же встанет на свои места. Да, в Казахстане и Узбекистане он пытался сколотить очередную коалицию против Китая, и, кстати, в этом не преуспел. Но в Минске и Киеве Помпео расточал свой сладкий яд с тем, чтобы братские народы России, Украины и Белоруссии никогда не сделали решительного шага навстречу друг другу. Этот союз смертельно опасен для тех, кто сегодня пытается из Вашингтона управлять всем миром. Там сделают всё, чтобы не допустить его заключения.





Монумент Дружбы России, Белоруссии и Украины в момент реставрации



Так есть ли шанс на объединение России, Белоруссии и Украины? На самом деле, он есть. Важен сам росток, от которого поднялось бы могучее древо нового союза Великой, Белой и Малой Руси. Не вечен же тот мрак, что царит сегодня на украинских землях. Такое уже было, и не раз, и все-таки высшая справедливость истории снова сводила вместе народы, которым суждено идти по ней рука об руку. Была раздробленность, разобщённость, но в конечном итоге братские узы и здравый смысл делали своё дело - особенно перед лицом общей угрозы.



Момент истины и вправду необходим: Москве, Минску, Киеву… Однако это должна быть действительно высшая истина, основанная на защите наших общих интересах, а не навязанное нашими извечными противниками наваждение. Говоря о намечающейся (судя по имеющейся информации) на 7 февраля встрече с Владимиром Путиным, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в отношениях двух стран сейчас «наступил какой-то момент истины». Исходя из звучавших до этого из уст Александра Григорьевича в адрес России высказываний и последних событий, трактовать подобное заявление в положительном смысле вряд ли стоит.Неужели исторический шанс на создание союза двух братских народов, который мог бы стать началом еще более широкого объединения, в том числе с Украиной, будет похоронен?К огромному сожалению, есть все основания ожидать, что Лукашенко, испытывающий сейчас «головокружение» от общения с осчастливившим своим присутствием Минск государственным секретарем США и щедрых обещаний, которые тот раздавал, потребует от Москвы совершенно неприемлемых уступок и преференций. Чего-нибудь вроде «нефти по мировым ценам», которые «бацька» высчитывает по каким-то одному ему ведомым формулам, не имеющим ничего общего с реальностью. Таким образом, все пути к взаимоприемлемым решениям создавшихся между государствами конфликтных ситуаций, скорее всего, будут отрезаны намертво.И не в нефти тут, по большому счету, дело! В конце концов, рынок Белоруссии для РФ не критичен, а вопросы с транзитом можно решить и без сантиментов. Не захочет же Лукашенко остаться без энергоносителей вообще! Проблема в другом: на таком «фундаменте» из взаимных претензий и обид воздвижение какого-либо объединения наших стран станет невозможным в принципе. Во всяком случае, до тех пор, пока не поменяется власть в Минске. При этом следует понимать и то, что смениться она может на полностью враждебную нашей стране, как это произошло на Украине. Лукашенко сегодня говорит: «Мы были архитекторами этих добрых отношений, нам ли их ломать под конец политической карьеры?!» Но ведь именно это он и делает!Более того, белорусский лидер, как обычно, сильно преувеличивает собственное всемирно-историческое значение. Добрые, и не просто добрые, а братские отношения между Россией и Белоруссией, а равно и Украиной, – это не его личная заслуга, и не Владимира Путина, при всем уважении к обоим. Это столетия общей истории, общая кровь, пролитая на полях сотен битв и сражений, общие трагедии и победы. По сути дела, самых больших успехов, на военной ли стезе, в мирном ли строительстве, три народа добивались лишь будучи спаяны воедино одной великой державой, стоя в одном строю и под одним стягом. В жуткие времена смут, когда они оказывались разлучены, более того, стравлены друг с другом, их не ждало ничего, кроме кровопролития, разрухи и горя. Именно поэтому «коллективный Запад» веками прилагает усилия к тому, чтобы мы не были вместе, чтобы из братьев превратились во врагов.И не надо говорить, что все это – ненужный пафос и пустые, затертые слова! Достаточно вспомнить маршрут последней поездки главы Госдепа США, и все тут же встанет на свои места. Да, в Казахстане и Узбекистане он пытался сколотить очередную коалицию против Китая, и, кстати, в этом не преуспел. Но в Минске и Киеве Помпео расточал свой сладкий яд с тем, чтобы братские народы России, Украины и Белоруссии никогда не сделали решительного шага навстречу друг другу. Этот союз смертельно опасен для тех, кто сегодня пытается из Вашингтона управлять всем миром. Там сделают всё, чтобы не допустить его заключения.Так есть ли шанс на объединение России, Белоруссии и Украины? На самом деле, он есть. Важен сам росток, от которого поднялось бы могучее древо нового союза Великой, Белой и Малой Руси. Не вечен же тот мрак, что царит сегодня на украинских землях. Такое уже было, и не раз, и все-таки высшая справедливость истории снова сводила вместе народы, которым суждено идти по ней рука об руку. Была раздробленность, разобщённость, но в конечном итоге братские узы и здравый смысл делали своё дело - особенно перед лицом общей угрозы.Момент истины и вправду необходим: Москве, Минску, Киеву… Однако это должна быть действительно высшая истина, основанная на защите наших общих интересах, а не навязанное нашими извечными противниками наваждение. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





104 Источник Похожие новости Есть ли шанс на объединение России, Белоруссии и Украины: о моменте истины РС-28 «Сармат» - настоящий удар по самолюбию для вероятного противника В Киеве напряженно размышляют: что бы ещё продать и кому Хамство хамству рознь! Бундесвер рискует на время остаться без основного числа танков Об экономической эффективности использования котлотурбинных кораблей Новости партнеров