Есть ли шанс избежать холодной войны между США и КНР

Эксперты, которые следят за американо-китайскими отношениями, все чаще говорят о новой холодной войне. Помимо затянувшейся торговой войны, две страны погрязли в разрушительном обмене взаимными санкциями, закрытии консульств и обмене все более воинственными официальными заявлениями. Усилия по отделению экономики США от экономики Китая предпринимаются по мере роста напряженности как в Южно-Китайском море, так и в Тайваньском проливе.

Холодная война между США и Китаем ухудшит положение обеих стран и мира в целом. Это опасно и дорого - не в последнюю очередь потому, что сделает невозможным сотрудничество по множеству региональных и глобальных вопросов.

Хорошая новость заключается в том, что такой исход вовсе не безальтернативен. Плохая - сейчас шансы новой «холодной войны» намного выше, чем всего несколько месяцев назад. Хуже того, шансы на настоящую войну в результате инцидента с участием военных двух стран также растут.

Почему так происходит? Некоторые говорят, что китайско-американская конфронтация неизбежна, что является результатом трений между действующим гегемоном и его конкурентом. Но при этом не учитываются различные исторические эпизоды, когда такая смена власти не приводила к войне. Более того, недооценивается важность решений, которые уже приняты и которые еще предстоит принять. К счастью, мало что в истории действительно неизбежно.

Более подробная оценка того, как ситуация накалилась до такого состояния, начинается с Китая. В последние годы и в последние месяцы китайское правительство действует более агрессивно как внутри страны, так и за рубежом. Это нашло отражение в репрессиях Китая в Гонконге после принятия нового жесткого закона о национальной безопасности; бесчеловечное обращение с мусульманским уйгурским меньшинством; столкновения на спорном участке границы с Индией; потопление вьетнамского судна в спорном Южно-Китайском море; регулярные демонстрации военной мощи вблизи Тайваня и островов Сэнкаку за право владения которыми Китай спорит с Японией.

Это вызвало глубокое разочарование Китаем в США, усугубив лежащую в основе напряженность, проистекающую из систематической кражи американской интеллектуальной собственности, недобросовестных торговых политик, которые многие винят в исчезновении рабочих мест в США, согласованном наращивании военной мощи и усилении репрессий внутри страны. Надежды на то, что интеграция в мировую экономику приведет к тому, что Китай станет более открытым и соблюдающим правила, не оправдались.

Почему сейчас Китай становится все более напористым? Возможно, президент Си Цзиньпин видит возможность продвигать интересы своей страны, в то время как США озабочены последствиями Covid-19. Или это может быть результатом желания Китая отвлечь внимание внутри жителей страны от ошибок, допущенных на первом этапе распространения Covid-19, а также кризиса, который усугубила пандемия. Это будет не первый случай, когда правительство обращается к национализму, чтобы изменить политический курс.

Третья причина вызывает наибольшее беспокойство. В такой интерпретации недавнее поведение Китая является не столько оппортунистическим или циничным, сколько иллюстрацией новой эры китайской внешней политики, которая отражает растущую силу и амбиции страны. Если это так, это повышает риск возможной «холодной войны» или худшего развития событий.

Конечно, все это происходит во время предвыборной кампании в США, и администрация президента Дональда Трампа пытается обвинить других в собственных ошибках в борьбе с пандемией. Безусловно, Китай несет значительную долю ответственности, поскольку изначально скрыл информацию о вспышке, медленно реагировал и не сотрудничал в полной мере с международной ответственностью. Но нельзя винить Китай в отсутствии адекватного тестирования и отслеживания контактов в США, не говоря уже о том, что Трамп не принимает научные данные и не поддерживает требования о социальном дистанцировании и ношении масок.

Но было бы неправильно приписывать изменение отношения к Китаю в первую очередь американской внутренней политикой. Более жесткая политика в отношении Китая будет продолжаться независимо от того, кто победит на предстоящих президентских выборах. Действительно, политика США может стать еще более жесткой при президенте Джо Байдене, администрация которого будет меньше озабочена заключением локальных торговых соглашений и больше - на решении других проблемных аспектов поведения Китая.

В краткосрочной перспективе обе стороны должны убедиться в надлежащем функционировании каналов связи, чтобы иметь возможность быстро отреагировать на военный инцидент и локализовать его. Более того, правительства двух стран могут найти общий язык, сделав любую вакцину против Covid-19 доступной для других, помогая более бедным странам справиться с экономическими последствиями пандемии, или и то, и другое.

После выборов в США правительства двух стран должны начать стратегический диалог, чтобы выработать правила, по которым будут развиваться двусторонние отношения в дальнейшем. США нужно отказаться от нереалистичных надежд на то, что они могут способствовать смене режима в Китае, и вместо этого сосредоточиться на формировании внешней политики Поднебесной. Китаю придется признать, что у США и их союзников есть пределы терпеть, когда дело доходит до односторонних действий, направленных на изменение статус-кво в Южно-Китайском море, на Тайване или на островах Сэнкаку.

В конечном итоге лучший вариант для всех - это отношения между США и Китаем, развивающиеся в рамках управляемой конкуренции, что позволит избежать конфликта и ограничения сотрудничества в ущерб интересам обеих стран. Это может показаться не таким уж значимым, но это довольно амбициозно, учитывая, каково положение дел сейчас.