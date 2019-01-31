Есть ли претензии к руководству КЧР после ареста Арашукова? Путин не говорил - Кремль

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, есть ли у российского президента претензии к руководству КЧР после ареста Арашукова. Путин не говорил, уточнили в Кремле.

Сегодня, 31 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что глава государства, конечно, знал о готовящемся задержании сенатора Рауфа Арашукова:

"Президент в курсе был до того, как это произошло, - сказал он. - Предъявлены обвинения, достаточно тяжкие. Будет следствие, за которым последует суд".