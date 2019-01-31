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Есть ли претензии к руководству КЧР после ареста Арашукова? Путин не говорил - Кремль

31 января 2019, 16:09  •  87 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, есть ли у российского президента претензии к руководству КЧР после ареста Арашукова. Путин не говорил, уточнили в Кремле.
Сегодня, 31 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что глава государства, конечно, знал о готовящемся задержании сенатора Рауфа Арашукова:
"Президент в курсе был до того, как это произошло, - сказал он. - Предъявлены обвинения, достаточно тяжкие. Будет следствие, за которым последует суд".
На вопрос, если ли у российского лидера вопросы или претензии к руководству Карачаево-Черкесии, Песков ответил, что не знает: "Путин не говорил".

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