Есть ли политзаключённые в Белоруссии? Песков дал однозначный ответ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался по теме возможных политических заключённых в Белоруссии.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что в целом Кремль не может однозначно признать наличие политзаключённых в соседней республике.

Песков пояснил, что в данной ситуации нельзя делать большие обобщения, в связи с этим столь односторонняя трактовка неуместна. Он, кроме того, заметил, что необходимо рассматривать каждый конкретный случай в отдельности.

Вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным, - подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков, отвечая на другой вопрос по теме, отметил, что не располагает точными сведениями о случившемся с представительницей белорусской оппозиции Марией Колесниковой. Он добавил, что факты похищений, безусловно, недопустимы, однако их следует отделять от законных задержаний.