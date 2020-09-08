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Есть ли политзаключённые в Белоруссии? Песков дал однозначный ответ

08 сентября 2020, 18:05  •  132 • Политика
На вопрос журналистов о том, есть ли политзаключённые в Белоруссии, Дмитрий Песков дал однозначный ответ. Он заметил, что в целом Кремль не может признать их наличие в соседней республике. Пресс-секретарь призвал не делать больших обобщений и посоветовал рассматривать каждый случай в отдельности.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался по теме возможных политических заключённых в Белоруссии.
В беседе с журналистами он подчеркнул, что в целом Кремль не может однозначно признать наличие политзаключённых в соседней республике.
Песков пояснил, что в данной ситуации нельзя делать большие обобщения, в связи с этим столь односторонняя трактовка неуместна. Он, кроме того, заметил, что необходимо рассматривать каждый конкретный случай в отдельности.
Вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным, - подчеркнул представитель Кремля.
Также Песков, отвечая на другой вопрос по теме, отметил, что не располагает точными сведениями о случившемся с представительницей белорусской оппозиции Марией Колесниковой. Он добавил, что факты похищений, безусловно, недопустимы, однако их следует отделять от законных задержаний.

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