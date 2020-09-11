Есть ли перспективы в отношениях США и КНР при смене руководства в одной из стран

Нет двусторонних дипломатических отношений более значимых, чем отношения между Соединенными Штатами и Китаем, которые затрагивают не только две страны, но и все человечество. И теперь будущее зависит от того, кто будет руководить каждой страной в предстоящие годы.

В США до следующих президентских выборов осталось всего два месяца, и, если не возникнет осложнений, 20 января 2021 года приведут к присяге либо действующего президента-республиканца Дональда Трампа, либо его соперника от Демократической партии Джо Байдена. Однако в случае Китая, почти все предполагают, что глава госсовета Си Цзиньпин будет держать бразды правления в своих руках еще очень долго. Но хотя смена высшего руководства Китая кажется маловероятной, она не невозможна. Таким образом следует рассмотреть возможность четырех потенциальных сценариев китайско-американских отношений.

Во-первых, предположим, Байден победит, а Китай останется под руководством Си в течение длительного времени. В комментарии для журнала Foreign Affairs ранее в этом году Байден пообещал, что его главным внешнеполитическим приоритетом на посту президента станет восстановление глобального лидерства и демократических союзов Америки. Он стремится вкладывать в инфраструктуру, образование и исследования. При Байдене Белый дом может смягчить позицию в отношении КНР.

Но жесткие меры против промышленной и внешней политики Китая, несомненно, останутся. Как только будет восстановлена приверженность Америки защите либерального глобального порядка, китайские лидеры утратят шанс занять это место. Если бы программа Байдена была реализована, США оказались бы в большей безопасности и, следовательно, менее параноидально бы относились к Китаю.

Во втором сценарии Трамп одерживает еще одну неожиданную победу с серьезными последствиями для американо-китайских отношений. В то время как победа Трампа в 2016 году многими воспринималась как счастливая случайность, вторую победу следует рассматривать как фактическое подтверждение поддержки его ярого национализма и ксенофобии. В глубоко разделенной и небезопасной стране противостояние Китаю могло бы стать той проблемой, вокруг которой могли бы сплотиться представители обеих сторон. За восемь лет пребывания у власти Трампа ущерб, нанесенный глобальному положению Америки, окажется длительным, если не постоянным.

Правда, оптимист может возразить, что после переизбрания Трамп смягчит свою позицию и сосредоточится на ведении бизнеса с Китаем, а не на разжигании вражды. Но если последние четыре года нас чему-то и научили, так это тому, что Трамп руководствуется исключительно эмоциями, а не рациональными соображениями. Скорее всего победа на предстоящих выборах подтолкнет его администрацию к еще большему ужесточению политики.

Этот сценарий ужасен для Китая, но он своего рода подарок для Си в политическом плане. Чем больше США критиковали Китай, тем больше китайские граждане - даже те, кто возмущался диктаторским контролем Си – сплачивались вокруг него. А внутри Коммунистической партии Китая (КПК) любой, кто осмеливался критиковать Си, был обвинен в пособничестве иностранным агрессорам и, таким образом, им фактически затыкали рты.

Однако нельзя исключать смену высшего руководства Китая. Да, поскольку Китай успешно сдерживает Covid-19, в то время как США продолжают борьбу, Си, похоже, победил. А поскольку он уже отменил конституционные ограничения на срок полномочий, то может остаться верховным лидером Китая пожизненно.

Тем не менее за этой ширмой непобедимости Си должен чувствовать себя так же неуверенно, как Трамп после пандемии. Несмотря на неотвратимость расплаты, ряд руководителей КПК недавно выступили против главы государства, что еще важнее – позиции Си по экономическим вопросам всерьез расходятся с позициями главы правительства, что крайне необычно для китайцев. Во внешней политике все более агрессивный подход Си умножил количество врагов Китая в период беспрецедентного напряжения внутри страны.

Чтобы обеспечить политическую стабильность, необходимую для экономического роста, Дэн Сяопин, верховный лидер, начавший политику «Реформ и открытости» в конце XX века, приложил все усилия, чтобы установить нормы коллективного лидерства и институционализированную преемственность. Но поскольку Си систематически отменял эти нормы, КПК теперь оказывается в ситуации, в которой возможен любой политический исход: Си может оставаться в должности пожизненно, быть вынужденным передать власть в 2022 году или быть свергнутым в результате внезапного переворота. Отсутствие выборов не будет означать большую стабильность политической системы Китая, чем в США или других демократиях.

Предположим, для планирования сценария новый китайский лидер ведет переговоры либо с Байденом, либо с Трампом. При Байдене можно по крайней мере ожидать, что США будут заниматься профессиональной дипломатией. Но если политическое потрясение в Китае совпадет с очередным сроком полномочий Трампа, шансы будут упущены.

Никто не может с уверенностью сказать, что произойдет в ближайшие месяцы и годы, потому что возможные сценарии постоянно меняются под влиянием текущих событий и шоков, таких как пандемии и рекордные наводнения. Даже самые тщательно продуманные планы могут быть сорваны неожиданными событиями. Но то, что люди, принимающие решения, могут и должны делать, так это рассматривать различные сценарии, основанные на текущих особенностях и тенденциях.

Возлагать все свои надежды на результат, который кажется наиболее вероятным или желательным, - значит рискнуть поддаться опасному самоуспокоению. Когда дело доходит до критического вопроса американо-китайских отношений, мудрый подход - смотреть вперед и представлять себе все возможности, какими бы немыслимыми они не казались.