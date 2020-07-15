Есть ли будущее у российской электроники: факты и размышления • 41 • Аналитика

С начала этого года развитие электронной отрасли взято под особый государственный контроль. Была утверждена Стратегия развития российской электроники, рассчитанная до 2030 года. Она предполагает, что объемы экспорта этой продукции должны достичь 12 миллиардов долларов в год.





Если учесть, что в среднем рост составляет примерно 10 процентов, то, если так будет продолжаться и далее, цель вполне достижима.



Электронные компоненты необходимы для развития многих отраслей – медицины, автомобилестроения, оборонной промышленности, производства медицинского оборудования и многого другого. И хотя в России существует производство электроники, большинство комплектующих поставляется из-за рубежа.



Как сообщали в «Российской газете», наибольшая доля отечественной электроники применяется в оборонной промышленности, примерно 85 процентов. В остальных отраслях в среднем она составляет около 30 процентов.





Вполне логично, что перед экспансией на внешние рынки следует завоевать внутренний рынок, но и эта задача непростая. И без инвестиций и поддержки государства вряд ли возможно ее осуществить.



Глава правительства Михаил Мишустин заявлял, что до 2024 года в отрасль будет инвестировано 288 миллиардов рублей, из которых 210 миллиардов – это средства в рамках госпрограмм.



Если сравнивать с господдержкой в других странах, то это просто крохи. Например, в Китае отрасль получает около 75 миллиардов долларов в год, а Соединенные Штаты – примерно 50 миллиардов.



Усиленное развитие электроники в нашей стране – не просто каприз кого-то из руководителей, а назревшая необходимость. В себестоимости различных видов продукции доля электроники неуклонно растет. Например, 40 процентов стоимости современного автомобиля составляют именно электронные компоненты.



Если смотреть на ситуацию реально, то освоить производство всех видов электронной продукции и сделать их конкурентоспособными слишком сложно. Оптимальным стало бы найти свою относительно узкую нишу и достичь в ней технологического превосходство над зарубежными производителями. Например, Россия могла бы постараться добиться успеха в производстве радиофотоники или квантовых симуляторов. При этом полностью отказываться от импорта электронной продукции и переходить на отечественное производство вряд ли возможно и целесообразно.



К сожалению, по данным информационно-аналитической организации «Центр современной электроники», которые приводит издание РБК, в последнее время в электронной отрасли наблюдается спад. В прошлом году он составил 3 процента, а в этом году по прогнозам может достичь даже 15%. Наиболее сильное падение ожидается в продажах электроники для фискального и торгового оборудования, а также для автомобилей. Он может составить 50-60 процентов.



Но оснований для паники нет. В большой степени сокращение объемов вызвано вынужденными простоями из-за пандемию. Теперь же предприятия постараются наверстать упущенное время, увеличив объемы выпуска продукции.



Следует учесть также, что развитие отрасли взято под строгий государственный контроль и на это предусмотрено выделение средств. Это означает, что российская электроника неизбежно будет развиваться, что у нее есть будущее. Конечно, не стоит рассчитывать в ближайшем будущем, что эта отрасль сможет составить конкуренцию ведущим мировым производителям, но есть надежда, что отечественным предприятиям электронной промышленности удастся укрепить позиции не только на отечественном рынке, но и на международном. С начала этого года развитие электронной отрасли взято под особый государственный контроль. Была утверждена Стратегия развития российской электроники, рассчитанная до 2030 года. Она предполагает, что объемы экспорта этой продукции должны достичь 12 миллиардов долларов в год.Если учесть, что в среднем рост составляет примерно 10 процентов, то, если так будет продолжаться и далее, цель вполне достижима.Электронные компоненты необходимы для развития многих отраслей – медицины, автомобилестроения, оборонной промышленности, производства медицинского оборудования и многого другого. И хотя в России существует производство электроники, большинство комплектующих поставляется из-за рубежа.Как сообщали в «Российской газете», наибольшая доля отечественной электроники применяется в оборонной промышленности, примерно 85 процентов. В остальных отраслях в среднем она составляет около 30 процентов.Вполне логично, что перед экспансией на внешние рынки следует завоевать внутренний рынок, но и эта задача непростая. И без инвестиций и поддержки государства вряд ли возможно ее осуществить.Глава правительства Михаил Мишустин заявлял, что до 2024 года в отрасль будет инвестировано 288 миллиардов рублей, из которых 210 миллиардов – это средства в рамках госпрограмм.Если сравнивать с господдержкой в других странах, то это просто крохи. Например, в Китае отрасль получает около 75 миллиардов долларов в год, а Соединенные Штаты – примерно 50 миллиардов.Усиленное развитие электроники в нашей стране – не просто каприз кого-то из руководителей, а назревшая необходимость. В себестоимости различных видов продукции доля электроники неуклонно растет. Например, 40 процентов стоимости современного автомобиля составляют именно электронные компоненты.Если смотреть на ситуацию реально, то освоить производство всех видов электронной продукции и сделать их конкурентоспособными слишком сложно. Оптимальным стало бы найти свою относительно узкую нишу и достичь в ней технологического превосходство над зарубежными производителями. Например, Россия могла бы постараться добиться успеха в производстве радиофотоники или квантовых симуляторов. При этом полностью отказываться от импорта электронной продукции и переходить на отечественное производство вряд ли возможно и целесообразно.К сожалению, по данным информационно-аналитической организации «Центр современной электроники», которые приводит издание РБК, в последнее время в электронной отрасли наблюдается спад. В прошлом году он составил 3 процента, а в этом году по прогнозам может достичь даже 15%. Наиболее сильное падение ожидается в продажах электроники для фискального и торгового оборудования, а также для автомобилей. Он может составить 50-60 процентов.Но оснований для паники нет. В большой степени сокращение объемов вызвано вынужденными простоями из-за пандемию. Теперь же предприятия постараются наверстать упущенное время, увеличив объемы выпуска продукции.Следует учесть также, что развитие отрасли взято под строгий государственный контроль и на это предусмотрено выделение средств. Это означает, что российская электроника неизбежно будет развиваться, что у нее есть будущее. Конечно, не стоит рассчитывать в ближайшем будущем, что эта отрасль сможет составить конкуренцию ведущим мировым производителям, но есть надежда, что отечественным предприятиям электронной промышленности удастся укрепить позиции не только на отечественном рынке, но и на международном. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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