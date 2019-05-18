Есть ли альтернатива на президентских выборах в Литве?

Слухи об окончательном торжестве антироссийских сил в стране несколько преувеличены

Во второй тур президентских выборов в Литве, назначенный на 26 мая, вышли с почти одинаковыми результатами официальный представитель партии консерваторов «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Ингрида Шимоните (31%) и формально независимый выдвиженец той же партии Гитас Науседа (30%). Это дало основания говорить о безальтернативности итогов второго тура и полном торжестве в Литве антироссийских настроений. Однако в ходе избирательной кампании расхождения между двумя политиками нарастали, и не исключено, что Науседа в случае победы попытается занять самостоятельную позицию. Кроме того, «консервативный триумф» может оказаться пирровой победой в результате объявленной 15 мая перестройки правительственной коалиции в литовском Сейме.

Ингрида Шимоните

Гитас Науседа

Неслучайно лидер СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис, внук «динозавра» литовской политики Витаутаса Ландсбергиса, заявил, что для его партии предпочтительнее победа «проверенного» кандидата Ингриды Шимоните. Характеристики, которые Ландсбергис дал двум кандидатам, не отличались ни основательностью, ни тактом: «Ингрида просто лучше. Может быть, это опыт Ингриды на государственной службе, а не в банке. Может, это потому, что она проверена. Мне трудно сказать вам, почему Ингрида – просто то, что нужно», – заявил он. А банкир Науседа, по словам Ландсбергиса, привык «полагаться на решения других людей, а не на свои собственные».

Лидер СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис

Надо сказать, молодой Ландсбергис рискует, отталкивая от своей партии человека, который некогда получил её поддержку. Более продуктивной для СО-ХДЛ была бы нейтральная позиция. Некоторые эксперты полагают, что победа во втором туре у Науседы уже «в кармане», поскольку к нему перейдёт большинство голосов других кандидатов, включая Сквернялиса. Однако полной уверенности в управляемости Науседы у СО-ХДЛ нет. Расчёт Ландсбергиса, видимо, строится на том, чтобы лишить Науседу корневой поддержки партии консерваторов. Своих симпатий к Шимоните не скрывает и действующий президент Литвы Даля Грибаускайте, дающая понять, что новая «мать отечества» обеспечит преемственность курса.

Президент Литвы Д. Грибаускайте

Однако социология показывает, что у консерваторов нет той поддержки в 60% в литовском обществе, которую даёт простое сложение голосов двух первых кандидатов. Большинство поддержавших Науседу воспринимали его как независимого кандидата, партийный выбор СО-ХДЛ для них не так важен. Видя же отход от него консерваторов, многие их противники могут мобилизоваться во втором туре, а сам Науседа может ещё больше отдалиться от прежних союзников. Шансы на победу у него сохраняются.

На первый взгляд позиция Науседы по ключевым моментам политики Литвы мало отличается от того, что говорит Шимоните. Однако радикальных изменений стратегического плана от литовских выборов никто и не ждёт. Иное дело – тактика.

Например, Ингрида Шимоните заявляет, что не собирается сотрудничать с Москвой, «так как ее политика не изменится, даже если к власти придут другие лидеры». Для неё Россия – «абсолютное зло». Рассчитывать при ней на какое-то литовско-российское сотрудничество не приходится. Шимоните, будучи в психологической зависимости от своей «крестной» Дали Грибаускайте, точно не последует по пути президента Эстонии К. Кальюлайд, принятой недавно в Кремле на высшем уровне.

Гитанас Науседа в суждениях более прагматичен. Вместе с соперницей он также критикует российскую политику, но более осторожно. К визиту Кальюлайд в Москву он отнёсся гораздо спокойнее, и представить его совершающим такую же поездку вполне возможно. Будучи экономистом-практиком, он считает, что в отношении России надо придерживаться намеченного ранее курса, но не надо «закрывать все окна перед экономическими и культурными связями». Особое внимание Г. Науседа уделяет развитию отношений с Белоруссией, в том числе на высшем уровне. И не удивительно. В последнее время основной транзит не имеющего выходов к морю Минска из-за неумелых действий литовского правительства ушёл с Клайпеды на порты Латвии. Науседа, сам выходец из Клайпеды, похоже, хорошо понимает, что солидарность балтийских «сестёр-республик» кончается там, где начинается прибыль. И хотя он говорит о том, что, сотрудничая с Белоруссией, будет поддерживать её независимость, но, расширяя отношения с Минском, Науседа будет вынужден активизировать их и с Москвой.

Важные события с точки зрения будущего политического курса Литвы происходят и в правящей партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» (СКЗЛ). Её кандидат на президентских выборах, действующий премьер Саулюс Сквернялис в первом туре пришёл третьим (около 20% голосов).

С. Сквернялис

И партия, судя по всему, сделала соответствующие выводы из этой неудачи. Первоначально Сквернялис обещал, что в случае неуспеха на выборах уйдёт в отставку, а лидер СКЗЛ Рамунас Карбаускис говорил о переходе его партии в оппозицию. Однако составить большинство в Сейме у консерваторов нет никаких шансов. Шимоните и Науседа признали, что готовы работать с нынешним составом правительства. В этих условиях парламентская фракция СКЗЛ 15 мая заявила о выражении доверия своим руководителям при одновременной готовности к расширению правящей коалиции и преобразованию правительства. Рамунас Карбаускис сообщил, что коалиционный договор может быть подписан с остающимися пока вне фракций партией «Порядок и справедливость» и «Избирательной акцией поляков Литвы – Союзом христианских семей». Последняя является в Литве наиболее последовательной сторонницей активного развития отношений с Россией. В неё в качестве равноправного партнёра входит движение «Русский альянс». Защищая права национальных меньшинств, вместе они представляют собой, к сожалению, редкий в последнее время пример плодотворного русско-польского сотрудничества. Новый состав правительства Литвы, безусловно, должен будет учитывать позицию и этой партии.

Рамунас Карбаускис

Сейчас в правящем большинстве, помимо СКЗЛ, участвует ещё Социал-демократическая трудовая партия Литвы. Вместе они опираются в Сейме на фракцию в 66 депутатов из 141; у оппозиции 58 депутатов и ещё 15 депутатов – внефракционные. Присоединение последних к большинству обеспечивает 81 мандат, что даст правительству надёжный запас прочности и возможность проведения самых смелых реформ, если хватит на это отваги.

Резиденция президента Литвы